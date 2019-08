El hijo de Antonio Orozco le da unas divertidas clases de inglés a su abuela

Antonio Orozco y su hijo Jan (11) son uña y carne. Padre e hijo intentan pasar todo el tiempo que pueden juntos, siempre que la agenda del cantante lo permite. Otro pilar muy importante para el artista es su madre, Carmen, a quien mencionó en varias ocasiones durante su paso como jurado en 'La Voz'.

Su pequeño, Jan Orozco, parece que quiere seguir los pasos de su padre y al pequeño también le gustaría poder dedicarse a la música. La futura promesa tiene solamente 11 años y ya cuenta con más de 45.000 seguidores en Instagram, y por lo que se puede observar sus publicaciones tienen mucho que ver con la música.

Esta vez, el hijo de Antonio Orozco se encarga de enseñar a su abuela algunas frases básicas en inglés como 'Hello' y 'My name is...', entre otras. Carmen Ferrón parece tener su propio idioma y es el cantante quien graba la divertida escena que está teniendo lugar en la cocina de su casa. El vídeo lo subió el artista minutos más tarde a redes y la publicación cuenta ya con más de 340.000 reproducciones, más de 51.000 'me gusta' y más de 2.200 comentarios.