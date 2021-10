La historia de Jon Arias: los otros 'hermanos' del hijo de Imanol Arias, su grupo de música y cómo conoció a su novia

Los apellidos Arias Vega lo delatan. El actor Jon Arias es el hijo mayor de Imanol Arias y Pastora Vega. Tiene 34 años y un hermano de 20, el también actor Daniel Arias, al que le une una estrecha relación pese a su diferencia de edad.

Los focos y el mundo del espectáculo han rodeado a ambos desde que nacieron, pero los dos intérpretes han sabido mantenerse ajenos y apenas se sabe nada del uno ni del otro.

Los otros hermanos de Jon Arias

Antes de que naciese Daniel, Jon Arias tuvo otros hermanos. Así llama a Miguel, hijo de Eduardo Aute, y a Marina San José, hija de Ana Belén y Víctor Manuel.

"Le tengo muchísimo cariño. Para mí, es como una hermana mayor. Tenemos el tipo de vínculo indestructible que se genera cuando conoces a alguien desde niño, por mucho que ya no te veas tanto. Es muy bonito que los dos hayamos escogido esta profesión. Ojalá un día podamos trabajar juntos", contó Arias sobre San José en un reportaje protagonizado por ambos en la revista Mujer Hoy. "Hemos compartido veranos, hemos viajado y hasta hemos ido a Disneylandia juntos. ¡Eso une mucho! Éramos muy amigos".

El otro es Miguel Aute, Mike Espacio para los amigos, el hijo de Luis Eduardo Aute, que fue su vecino cuando eran niños y que hoy sigue llamando hermano.

De cantante de Layabouts a actor

Jon Arias, que hoy se sube a las tablas junto a su padre en la obra de teatro Muerte de un viajante, decidió que quería dedicarse a la interpretación en 2016. Antes prefirió la música.

Aterrizó en este mundo tras matricularse en el Instituto Oficial de Radio Televisión Española en Madrid. “Cuando terminé mis estudios y tuve que decidir mi futuro me daba mucha pereza el mundo que rodea al actor, las escuelas de interpretación... Así que pensé en estudiar cine, para tener una visión 360º de la profesión. Allí conocí al guitarrista de mi grupo y antes de terminar el segundo año ya teníamos un contrato con una discográfica. Tenía entonces 19 años y pensé que había tiempo para todo”, contó en la revista Esquire sobre el origen de Layabouts, el grupo que fundó en 2005 junto a Javi, Rober y Víctor.

"Durante los diez años que me he dedicado a la música lo que me gustaba realmente era ser el cantante de mi banda, porque yo soy un intérprete por encima de todo. Me gustaba grabar, porque era muy introspectivo, pero lo que de verdad me flipaba era montar el directo, ser el showman... Y además era lo que mejor se me daba. El Jon de Layabouts era un personaje y eso era lo más divertido, porque me permitía hacer cosas que yo no hubiera hecho nunca", explicó en esa entrevista sobre su papel en la banda.

Los no consejos de Imanol Arias

La decisión de dedicarse a la interpretación, que ya había probado en 2001 al participar en la película Severo Ochoa: La conquista de un Nóbel, protagonizada por su padre. la tomó por una cuestión económica. "Malvivía de la música", contó el actor en Mujer hoy tras aclarar que nunca ha recibido ayuda de sus padres: "Ni con la música ni ahora".

No lo dice con rencor, más bien con orgullo. Jon y sus padres mantienen una gran relación. "Es más como de hermanos", contó Jon sobre Imanol en una entrevista en 20 minutos, en la que insistió que la "relación padre e hijo es excelente". "Somos actores a los que nos gusta mucho el oficio y nos lo pasamos muy bien, no somos nada tremendistas. Cuando quedamos a comer o a ver el fútbol no hablamos de la profesión", explicó sobre su padre con el que ha trabajado en la película sobre Severo Ochoa, en la obra de teatro de Arthur Miller y en Cuéntame cómo pasó. Grabaron juntos seis capítulos de la mítica serie de TVE.

No ha coincidido en pantalla con su madre, Pastora Vega, aunque ella sí dice que le ha dado consejos. "Pero por muchos consejos que le demos, al final lo tiene que equivocarse uno mismo", dijo al preguntarle sobre la serie Instinto, en la que Jon Arias coincidió con Mario Casas.

Alba Ribas, su novia y su compañera de serie

En una serie fue donde conoció a su novia, la actriz Alba Rivas. Ambos trabajaron juntos en Derecho a soñar, que se empezó a rodar en 2017 y que se estrenó en 2019. Dese entonces mantienen una relación que no ocultan en redes. Una de sus últimas fotos la publicaron a finales de la septiembre en la sala Sol de Madrid.

Jon y Alba son hoy una pareja consolidada, antes fueron amigos. "Mi compañera, cómplice, confidente y red de seguridad en estos meses. Mi AMIGA con mayúsculas. Hemos sobrevivido a este huracán por ir siempre juntos. Espalda con espalda y ojo avizor. Y creo que hemos hecho un trabajo precioso", escribió el actor sobre su entonces compañera cuando terminaron el rodaje de la serie que los unió y Alba Ribas se fue a Barcelona a presentar su primer libro, Tus Ojos, Mis Manos.