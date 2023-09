La historia de Mario Casas y Déborah François: de pareja amorosa a pareja de guionistas a 'Mi soledad tiene alas'

Mi soledad tiene alas llegó a los cines el pasado 25 de agosto con una pareja de guionistas muy especial. Mario Casas escribió el texto de su debut como director junto a su exnovia, la actriz belga Déborah François, con quien posó muy cariñoso en la presentación de la película.

Mario y Déborah, Déborah y Mario, destilaron buen rollo y muy buena sintonía en la presentación y dejaron claro que una ruptura amorosa no tiene que ser el fin de una amistad.

"Nos entendemos muy bien, somos muy amigos. Hay cosas que no se pueden romper, en mi corazón para siempre", decía François en la premiere de la película acabando con las especulaciones que apuntaban que tan buena sintonía podía esconder una reconciliación. "Somos muy amigos y, al final, estoy muy contento de haber hecho esto con ella. Ha venido de París y estoy muy contento. Sí, lo es, lo es (una buena amiga)", añadía Mario Casas.

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Mario y Déborah?

Mario Casas y Déborah François se convirtieron en la pareja del verano en 2020. Los dos actores se habían conocido en el rodaje de la película El practicante (octubre de 2019) y empezaron su relación en febrero de 2020. Consiguieron mantenerla oculta hasta el mes de agosto cuando se publicaron unas cariñosas imágenes de ambos en un viaje a Barcelona.

La suya fue una relación discreta hasta que en los premios Feroz de 2021 decidió mostrar sus sentimientos y confesó: "Mi corazón late fuerte".

El latido duró poco porque meses después llegó la noticia de la ruptura. La pareja terminó su relación en la primavera de 2021 y poco después el actor fue fotografiado con la modelo Desiré Cordero, con quien duró poco y a quien siguió la actriz Aura Garrido.

Fueron romances breves y durante ese tiempo Mario se mantuvo siempre en contacto con Déborah, con quien en marzo de 2023 se le vio de nuevo en actitud cariñosa. Fue algo temporal que no ha hecho mella en su amistad. "Tienen una relación de amistad muy buena", decía Sheila Casas, hermana de Mario, en la presentación de la película de la que son coguionistas. "Es casi de la familia".

¿Cuándo escribieron el guión de 'Mi soledad tiene alas'?

Esa amistad no se ha visto afectada por su exrelación ni tampoco por sus horas de trabajo juntos. Mario se alió con Déborah para darle forma a este trabajo.

Fue durante el confinamiento, cuando estábamos encerrados en casa. "Había en el ambiente una sobrecarga de miedo, no sabíamos qué hacer, y me pregunté: ¿qué puedo hacer que no haya hecho hasta ahora, con qué no me he atrevido…? Me di cuenta de que era el momento de escribir el guion de una película, y me puse junto a la actriz Déborah François a escribir las primeras líneas. Tenía la idea de contar una historia de verdad, aunque no fuera real, pero sí una historia de chavales jóvenes, de barrio, una historia en la que mi hermano Óscar fuese el protagonista, una película pequeña, con un guion sencillo", contó en El País.

"Escribí 30 o 40 páginas, se las envié a Adrián y Nuria, de la agencia Nostromo, y les pedí que fueran sinceros. Me respondieron: ‘Sigue, sigue…’. A los pocos meses, vieron la primera versión y me dijeron: ‘Hay que seguir trabajando, pero ya la tienes, se nota la esencia, el alma. Ahí está la película que querías hacer…”.

Más de dos años después el sueño de convertirse en director empezó a tomar forma. En noviembre de 2022 empezó el rodaje de Mi soledad tiene alas, que terminó a finales de diciembre y que llevó a los dos actores, guionistas y amigos a las salas españolas este mes de agosto.