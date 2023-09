¿Quién es Candela Gómez? Conoce a la actriz malagueña, novia de Óscar Casas y extrapera

Óscar Casaspuede decir que encontró el amor en el set de rodaje. Porque fue durante la grabación de Mi soledad tiene alas, el debut como director de su hermano Mario. donde conoció a la actriz malagueña Candela González, con quien ha rehecho su vida más de un año después del fin de su relación con la también actriz Begoña Vargas.

En la película son Dan y Vio, una pareja cuya buena sintonía traspasó rápido la gran pantalla. En pleno rodaje saltaron las chispas, pero el director fue muy estricto durante la grabación. "Mario no nos dejaba vernos fuera del rodaje, yo solo veía a Candela mientras grabábamos, así fue como la conocí", contó el actor de 24 años durante una reciente entrevista.

Así, entre los meses de septiembre y diciembre de 2022 no pudieron verse fuera del trabajo, y tuvieron que esperar a rodar la última toma para empezar a quedar. En marzo de 2023 el romance se hizo público después de que la revista ¡Hola! publicase una foto de ambos besándose en el Festival de Málaga.

Después llegó el primer posado oficial, en la presentación de la película Barbie, y más tarde, su aparición como pareja protagonista en la premiere de la película de Mario Casas.

Las palabras de Óscar sobre Candela

Fue precisamente en esta presentación cuando Óscar hizo público su amor y reconoció ante los medios que Candela es mucho más que su novia. "Gracias por estar siempre ahí, mi ángel, mi compañera", le dijo a su chica en el evento celebrado en los cines Kinépolis de Madrid.

Candela ha sido por ahora más discreta y, aunque sus palabras sobre Óscar son de admiración, ha sido menos romántica en sus declaraciones sobre él. "Destaco su profesionalidad porque vive y que disfruta mucho su trabajo. Tiene un compromiso a la hora de trabajar impresionante que también están en su hermano. Es algo que destaca en la familia", dijo en Cosmopolitan.

¿Quién es Candela González?

Candela González es actriz, trapera y graduada en Comunicación Audiovisual. La joven malagueña de 25 años (1998) nació en Alhaurín de la Torre y con 15 años se trasladó a Madrid.

"Fueron unos años complicados en Andalucía. Mi madre es investigadora y encontró un trabajo aquí [Madrid]. Nos vinimos, claro. Llegué en cuarto de la ESO, venía de un pueblo de Málaga y no sabía qué hacer con mi vida. Recuerdo que pensé: 'Pues muchas cosas'. Y entonces empecé a hacer muchas cosas", contó en Glamoursobre sus inicios en la capital.

Aquí empezó estudiando el doble grado de Sociología y Ciencias Políticas, pero dejó lo dejó para matricularse en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en Cinematografía y Producción de cine y vídeo.

Fue en esta etapa universitaria cuando creó el colectivo Free Sis Mafia con el que se adentró en el mundo del trap. "Llevaba un tiempo queriendo hacer música, pero no me atrevía a sacar nada. Grababa mis canciones, tenía un micro en casa y también me lo pasaba muy bien con mi vecino. Hasta que decidimos hacer un bolo. Fue entonces cuando nos agrupamos. Eso me ayudó de alguna manera a enfrentarme al público", explicó sobre este proyecto en el que adoptó el nombre artístico de Candela Cuore y con el que lanzó sus primeras canciones, con un ritmo y una estética muy urbana. "Todo se acabó con el COVID".

La música quedó a un lado cuando llegó la pandemia y, sin planearlo, llegó a su vida la interpretación y su debut en el cine de la mano de Mario Casas.

Actriz por insistencia

"No tenía esa inquietud, mira que tenía unas cuantas, pero esa, la más evidente, no (risas)", explicó en esa misma entrevista la actriz, que entró en este terreno por una amiga. "Vicky, que es ayudante de casting, nos metió a todas las amigas. Nos pidió que enviáramos una serie de cosas, pero yo no mandé nada porque no quería hacer el casting", explicó la intérprete que en ese momento trabajaba en en una productora de gestión de eventos y estaba muy contenta.

En sus planes no estaba ponerse delante de las cámaras, pero la amiga insistió demasiado: "Me escribió tantas veces el equipo de casting que pensé 'esto es una estafa piramidal'. No quería ser actriz, me parecía hasta intrusismo laboral, pero terminé haciéndolo por mi amiga". La respuesta tardó en llegar, pero llegó y Candela se ha convertido en protagonista de Mi soledad tiene alas, su primera película en la que ha encontrado su vocación.

"Me encantaría seguir actuando, porque es maravilloso. Sí, he encontrado mi vocación y es una muy difícil. Tengo muchas ganas, pero también sigo muy asustada. Intento confiar en mí misma como me decía Mario siempre", recuerda sobre el director.

Al hablar de su futuro tiene claro cómo quiere llevar su carrera y qué tipo de actriz quiere ser. "Admiro mucho la naturalidad de algunas. Hay actrices que, aun siendo unas divas, se mantienen con los pies en el suelo y eso me gusta. Quiero volar, pero entre mi gente. Normalizar que ser actriz es un trabajo más, que tiene un mérito brutal y es una suerte. En un rodaje somos piececitas de un enorme puzle", contó en Cosmopolitan.