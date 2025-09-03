El hit de pop español que conquista 'La casa de los famosos' de México

La industria musical española crea hits que llegan a todos los rincones del mundo, pero aún así a veces nos sorprendemos del alcance de nuestros temazos pop.

Ahora el impacto ha llegado de la mano del programa La casa de los famosos, un talent mexicano en el que distintas celebrities conviven en una casa. Dos de los protagonistas indiscutibles de su tercera edición, Aldo de Nigris y Elaine Haro han puesto sobre el mapa para muchos mexicanos un éxito de la música pop española.

Se trata de El fin del mundo de La La Love You, una de las canciones más sonadas en cada fiesta y festival, lanzada en 2021. El buen rollo del tema no solo se ha colado al otro lado del charco, sino que se ha convertido en la canción oficial de un posible romance televisivo. Y es que los concursantes comentaban que les gustaba una canción española, y se ponían a tararearla y bailarla juntos.

Por supuesto, la banda de indie pop no ha perdido la oportunidad de comentar la conversación y el tarareo de los concursantes mexicanos, y ha compartido un vídeo en redes sociales de la viral escena del concurso. "¿Quién apoya este ship?", han expresado en la pubicación.

El post no ha tardado en llenarse de comentarios halagado El fin de mundo: "Estoy obsesionada con esa canción desde que se la escuché a esos dos", "¡Amo este ship! Esta canción les queda perfecta" y "Yo la escuche en la serie Las de la última fila en Netflix y desde ahí me volví adicta a esta canción y luego vinieron a México y estuvo de lujo", son algunas de las respuestas a La La Love You.