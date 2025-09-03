Un anillo, un outfit recatado... Las pistas del look de Rosalía en el US Open sobre su nuevo álbum

Rosalía ha acaparado todas las miradas al asistir al US Open de Nueva York para apoyar a Carlos Alcaraz contra Jiri Lehecka. El español se alzó con la victoria, mientras que la cantante ha vuelto a dar una dosis de sí misma a sus fans.

Con el nuevo disco a punto de caramelo y grandes teorías sobre el concepto de R4, la catalana no da puntada sin hilo, y eso lo saben bien sus seguidores. Es por eso que en la publicación con la que se despidió del verano, parecía haber una pista de la estética de su próximo álbum, y ahora, en su última aparición pública, parece que esta estela visual continúa.

Rosalía se ha dejado ver en el torneo de tenis junto a famosos como Lindsay Lohan, Anna Wintour y Alec Baldwin, pero ha sido una de las personalidades que más ha destacado, haciéndose virales sus reacciones e impresiones de los movimientos de Alcaraz.

Pero, además, nadie ha pasado por alto el outfit de la artista, con el que nos adentra un poco más en su próximo proyecto: un estilo totalmente recatado con una joya que, para muchos, es la clave definitiva.

Rosalía, sobria y minimalista

En e evento deportivo de la Gran Manzana Rosalía ha aparecido vestida con un dos piezas formado por una blusa de cuello alto y una falda larga, todo el conjunto de color blanco y completado con una rebeca oscura y unas bailarinas plateadas.

El rostro lo esconde tras unas grandes gafas de sol y un semirrecogido, cerrando un conjunto sobrio y que corresponde a la conocida como 'era monacal' en la moda, de la firma española Gimaguas.

Un anillo con un símbolo destacado

El conjunto en sí mismo transmite elegancia y sofisticación inspirado en el mundo religioso por los tonos neutros y el cuerpo tan tapado, y los fans no han tardado en asumir que se trata de una pista de que, efectivamente, su próximo álbum abrazará la religiosidad y lo tradicional en su estética.

Pero no solo la vestimenta de Rosalía ha dado pistas de su próximo álbum, sino una pieza que no ha dejado a nadie indiferente. Se trata de un anillo lacado en plata que la artista ha lucido durante el torneo.

Se trata de una pieza que ya ha mostrado con anterioridad, como en su destacada entrevista con la revista Elle. El centro de la joya luce un símbolo que podría representar, según los seguidores de la artista, varias cosas: una cruz, un ángel o la flor de lis, aquella que simboliza luz, perfección, vida y resurrección. Sea lo que sea, parece que es un elemento muy ligado a la fe.

Además, el zoom ha reflejado una peculiar frase en el anillo: 'Con mi boca', lo que ha enloquecido aún más a los fans.