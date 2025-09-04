Conciertos gratis de las fiestas de La Melonera 2025: artistas, fechas y programación

Soraya en MADO 2025 | Alfa Images / Shutterstock / GTRES

El distrito Arganzuela de Madrid celebra sus tradicionales fiestas de La Melonera del jueves 4 al domingo 7 de septiembre con una programación que incluye varios conciertos gratis y en directo.

Jueves, 4 de septiembre

Nave de Terneras

A partir de las 20:00, tendrá lugar la primera parte de la Final de los Premios de Música Popular de Arganzuela 2025 en el recinto Nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj.

Explanada de Madrid Río

En paralelo, en la explanada de Madrid Río, tendrán lugar los conciertos de un grupo de versiones y de un artista malagueño.

20:00 – Santa Esencia

22:00 – Javier Ojeda, antiguo integrante de Danza Invisible

Viernes, 5 de septiembre

Nave de Terneras

A las 20:00, comenzará la segunda parte de la Final de los Premios de Música Popular de Arganzuela 2025.

Explanada de Madrid Río

El mítico grupo Nacha Pop de los años 80 lidera el cartel del viernes.

20:00 – Los Chisperos de Arganzuela y María Gracia

y 22:00 – Nacha Pop

00:00 – DJ Varoc

Sábado, 6 de septiembre

Explanada de Madrid Río

En un principio, estaba programado un concierto de Camela para las 22:00, pero una faringitis aguda de su vocalista Dioni ha obligado a reprogramar la agenda con otros dos grandes nombres: Antonio Carmona y Soraya.

20:00 – Entreduendes

22:00 – Antonio Carmona y Soraya

y 00:00 – DJ Vaquero (hasta fin de fiesta)

Domingo, 7 de septiembre

Explanada de Madrid Río

Para el último día de La Melonera, habrá una actuación de los ganadores de los Premios Música Popular Arganzuela 2025 y un concierto en forma de tributo a Heróes del Silencio.

20:00 – Actuación del grupo ganador de los Premios Música Popular Arganzuela 2025

21:30 – Bendecida con un tributo a Héroes del Silencio

Al terminar y para clausurar las fiestas, tendrá lugar un espectáculo de fuegos artificiales.

Con el objetivo de despedir al verano en comunidad, la organización también ha planteado una diversa variedad de eventos, como exposiciones, talleres, actividades deportivas, encuentros para mayores, juegos infantiles o bailes populares. Para acceder al programa completo de las fiestas, puedes entrar en este enlace.