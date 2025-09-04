Lady Gaga sufre un problema vocal y posposne su concierto en Miami a última hora
Lady Gaga se ha visto obligada a aplazar uno su concierto en Miami con la gira The MAYHEM Ball Tour por un problema vocal. Por recomendación médica, la cantante ha decidido posponer el show en el último momento.
Lady Gaga revive como una muñeca terrorífica en el videoclip de 'The Dead Dance', dirigido por Tim Burton
Lady Gaga está de conciertos con The MAYHEM Ball Tour, la gira presentación de su último álbum con la que pasará por Barcelona los días 29 y 31 de octubre. Sin embargo, el recorrido planificado de la estadounidense se ha visto mermado por un inesperado problema vocal, el cual la ha forzado a cancelar su concierto programado en Miami para el miércoles 3 de septiembre por la noche.
"De verdad, lo siento muchísimo, pero necesito posponer el show de esta noche en Miami", ha lamentado Lady Gaga a través de una historia de Instagram. "Durante el ensayo de anoche y el calentamiento vocal de hoy, mi voz estaba extremadamente forzada y tanto mi doctor como mi coach vocal me han aconsejado no salir al escenario por el riesgo que supone".
En su comunicado, Gaga ha asegurado que su objetivo es evitar daños mayores: "Quiero ser fuerte y seguir adelante por ustedes, pero no quiero arriesgar un daño a largo plazo o permanente en mis cuerdas vocales. Existe un riesgo significativo basado en toda nuestra experiencia combinada con un show como este y, como saben, canto en vivo cada noche. Aunque esta fue una decisión muy dura y agonizante, me daría más miedo el impacto a largo plazo en mi voz", ha contado con mucha sinceridad.
"Traté con todas mis fuerzas evitar esto"
Al final, la estadounidense ha vuelto a pedirle perdón a sus fans, deseando que no se enfaden con ella por tomar esta decisión: "Espero que puedan perdonarme y aceptar mis más sinceras disculpas por cualquier decepción, desilusión o inconveniente. Lo siento de verdad, traté con todas mis fuerzas evitar esto. Me cuido mucho para poder dar un show tan exigente como este. Amo muchísimo a mis fans, los respeto y espero que puedan aceptar mis disculpas llenas de pesar.
De momento, el concierto en Miami no está reprogramado, aunque Gaga ha comentado que intentarán dar una nueva fecha "lo antes posible".
Esta noticia llega pocas horas después del estreno de The Dead Dance, la canción de Lady Gaga para la segunda temporada de la serie Miércoles y cuyo videoclip está dirigido por Tim Burton.