Holly Madison, exconejita Playboy, compara la mansión de Hugh Hefner con una secta: "Estábamos engañados"

Han pasado ya unas semanas desde que la exconejita Holly Madison decidió denunciar las traumáticas experiencias vivió trabajando en la mansión Playboy junto al magnate Hugh Hefner, del que fue pareja durante varios años.

La modelo fue pareja de Hefner entre 2001 y 2008, cuando una las novias del magnate dejó una "plaza libre" en la famosa mansión. Sin embargo, según ella misma ha revelado, en su primer encuentro las cosas no fueron como ella esperaba: “Realmente no sabía qué pasaba con sexualmente con Hefner y sus parejas. Imaginaba que había algo de sexo, y estaba preparado para eso. Pero no estaba preparada para lo que iba a suceder. No necesariamente esperaba tener sexo esa noche. Pensé que sería más una primera cita”, ha revelado la mujer de 41 años en el podcast Power: Hugh Hefner.

Aunque la conejita acudió a aquel primer encuentro pensando que, dependiendo de cómo avanzaran las cosas, decidiría tener sexo o no con Hefner, la situación no dejó ninguna opción: "Literalmente se tiró encima mío. Y después de lo que sucedió, me sentí mortificada y avergonzada y tuvo un impacto emocional mucho mayor en mí de lo que pensé".

Hugh Hefner con sus novias Kendra Wilkinson, Bridget Marquardt y Holly Madison // Getty

Compara Playboy con una secta

Tras estas impactantes declaraciones, el adelanto de docuserie Secrets of Playboy, donde se narran todos los detalles sobre la vida de Hefner y el imperio que creó en torno a Playboy, también ha sembrado el caos. Y es que esta vez la propia Holly Madison ha denunciado que la mansión era prácticamente una secta: "La razón por la que creo que la mansión era muy parecida a un culto mirando hacia atrás es porque todos estábamos un poco engañados".

La modelo y actriz, que protagonizó The Girls Next Door de 2005 a 2009, también aseguró que dentro de la casa esperaban que pensaras en Hugh Hefner como "un tipo realmente bueno". "Y comenzaste a sentir que, 'Oh, él no es lo que dicen en los medios, es solo un buen hombre'", reiteraba Madison, que tuvo que vivir en su propia piel la realidad de la mansión Playboy.

"Otra cosa que me recuerda a una secta es lo fácil que es aislarse del mundo exterior allí. Tenías un toque de queda a las 9 en punto. Se te animó a no invitar a amigos. Realmente no se te permitió irte a menos que fuera como unas vacaciones familiares", ha revelado la actriz de 41 años.

Playboy responde a las acusaciones de Holly Madison

Ante estas acusaciones de la exconejita, Playboy ha intervenido para recordar cómo ha cambiado la empresa desde los tiempos de Hugh Hefner: "El Playboy de hoy no es el Playboy de Hugh Hefner. Confiamos y validamos a estas mujeres y sus historias y apoyamos firmemente a aquellas personas que se han presentado para compartir sus experiencias".

Además, la empresa de revistas para adultos también ha recordado que "como una marca con positividad sexual en su núcleo, creemos que la seguridad y la responsabilidad son primordiales. Lo más importante que podemos hacer en este momento es escuchar activamente y aprender de sus experiencias".

En el comunicado, la marca también ha rememorado que más del 80 por ciento de la fuerza laboral de la organización es femenina: "Nunca tendremos miedo de confrontar las partes de nuestro legado como empresa que no reflejan nuestros valores actuales. Estamos comprometidos con nuestra evolución continua como una empresa y a impulsar un cambio positivo para nuestras comunidades".

No es la única exconejita que ataca a Playboy

Holly Madison no ha sido la única exconejita Playboy que ha hablado sobre la cultura de la empresa en los años 2000. De hecho, Crystal Hefner, la tercera esposa del magnate, aseguró recientemente que había eliminado "todo lo falso" de su cuerpo para adoptar un nuevo estilo más "auténtico" que encajara con su personalidad real.

"No sé si me sentí empoderada al vestirme con poca ropa, mostrar escote, etc., o si sentí que era lo que se esperaba de mí", escribió en Instagram. "Ahora puedo decir con confianza y orgullo al 100% que la modestia es lo que me empodera en estos días".

Además, Crystal, que también apareció en The Girls Next Door, habló sobre su tiempo en la mansión Playboy: "En muchos sentidos, era un santuario para mí, pero en otros, era mi prisión. Todavía me estoy recuperando de ciertas experiencias... A veces se siente muy contradictorio reflexionar. Realmente quiero comenzar a abrirme y ser honesta".