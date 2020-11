Matías Prats entrevista a Ibai Llanos y le hace una propuesta que acaba con la invitación para jugar al 'Among Us'

Matías Prats y Mónica Carrillo han charlado con Ibai Llanos , famoso en la red por sus vídeos sobre videojuegos y jugador del equipo G2 Esports. Además de hablar sobre su trayectoria, el periodista le hizo una propuesta: "Igual dentro de poco me veo echando una partidita contig o" , a lo que Llanos le contestó: "Te invitamos al Among Us" .

Uno de los momentos más destacados de la entrevista ha sido cuando Matías Prats le ha dicho "Como la vida da muchas vueltas, igual dentro de poco me veo echando una partidita contigo", a lo que el youtuber le ha respondido "Te invitamos al Among Us".

Ibai Llanos empezó como comentarista de videojuegos, sobre todo del League of Legends, y ahora tiene millones de seguidores, de todas las edades. En sus vídeos ha hablado con estrellas del baloncesto como Marc Gasol, pero también de la música, C. Tangana estuvo hace unas semanas con él. También forma parte del equipo de G2 Esports, con competiciones de deportes electrónicos como Counter Strike o Valorant.

Nació en Euskadi, pero se mudó en Barcelona al conseguir un contrato con Ivp, la Liga de Videojuegos Profesional. En Antena 3 Noticias han hablado con él sobre cuál es la clave para conectar con los jóvenes, a lo que el youtuber ha expresado que también tiene "muchos seguidores de la edad de su padre".

"Desde hace muchos años empecé a ser narrador de videojuegos, hice alguna cosilla también con el deporte, baloncesto y fútbol, no es que mida lo que diga pero estoy expuesto a una audiencia y ya cuando comentaba no podía decir lo que me apetecía y llevo ya comentado más de 6 años, he cogido mucha experiencia hablando delante de cámara", explica Ibai, que ha protagonizado uno de los momentos más comentados de Antena 3 Noticias.