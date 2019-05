Iggy Azalea se siente “violada" tras filtrase unas fotos suyas desnuda y desactiva sus redes sociales

Las fotos forman parte de una sesión para la revista GQ en 2016 y en ellas aparecía tapándose el pecho con las manos. La cantante accedió a participar con la condición de que no harían copias de sus fotos sin ropa: "Estoy sorprendida y enfadada porque no se borrasen inmediatamente después de la selección final".

La rapera Iggy Azalea está pasando por un mal momento emocional, que le ha llevado a desactivar sus cuentas en Instagram y Twitter, después de que se filtraran unas fotos suyas en topless de una sesión para la edición australiana de la revista GQ en 2016: "No he visto filtraciones de otras sesiones de fotos, así que me sentí cómoda posando en un estudio cerrado y creyendo que solo se verían imágenes mías con el pecho tapados".

"Recientemente, algunas imágenes de la portada que hice para la revista GQ en 2016 se han hecho públicas. Muchas famosas han posado para GQ con una mano colocada estratégicamente para cubrir sus pechos y siempre me han parecido muy bonitas, así que aproveché la ocasión", comentaba la rapera de 28 años.

"No hay ninguna razón para alguien haya guardado fotos de ese rodaje", continúa, por eso "estoy sorprendida y enfadada porque no se borrasen esas tomas inmediatamente después de la selección final". Y concluye con una dolorosa confesión: “me siento avergonzada, violada, enfadada, triste, y un millón de otras cosas".

Iggy Azalea asegura estar afectada por los comentarios de algunos usuarios en redes sociales: "He leído cosas realmente horribles en las últimas 24 horas y no soy capaz de lidiar con tanta negatividad".

"Si alguna vez te han humillado delante de tu familia y las personas que te importan quizás puedas entender lo que estoy pasando […] Es como una bomba nuclear que explota y no solo te destruye emocionalmente, sino que también deja un camino de destrucción en tu vida personal, que afecta a tus relaciones y a las personas que más te importan", sentenciaba.

La joven rapera asegura además que emprenderá acciones legales y buscará al responsable de la filtración.

¡Mucho ánimo Iggy!