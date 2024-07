IlloJuan y Masi rompen su relación tras siete años juntos

Te interesa Ibai Llanos desvela el motivo por el que ha decidido ponerse en forma

La pareja preferida de internet ha llegado a su fin. IlloJuan y Masi han cortado, y han sido ellos mismos quienes lo han anunciado a través de un vídeo en el canal de YouTube del streamer.

"Chavales, papá y mamá se han separado", ha expresado con humor el malagueño. Así, ha dado inicio a un vídeo de 12 minutos titulado 'Primos de nuevo', en el que ambos han contado que la relación ha terminado en buenos términos.

Los creadores de contenido han explicado que no están juntos "desde hace un tiempo". Ambos han explicado que se han esperado un poco para contarlo para hacer "un trabajo previo" para que "no pase nada".

"Estamos haciendo esto porque hay mucha gente que nos tiene cariño juntos y por separado también. No pasa nada, esto es la vida", ha expresado la colaboradora Tómatelo menos en serio.

Parece que el motivo principal de la ruptura son los planes de vida distintos: mientras que Masi desenvuelve toda su vida y carrera en Madrid, IlloJuan lo hace en Málaga porque no le gusta la capital. "La vida nos lleva por sitios muy distintos y creíamos que en algún momento esos caminos se cruzarían, pero parece que no va a pasar", ha contado el malagueño.

Ambos han dejado claro que no ha habido ningún problema grave que haya propiciado la ruptura: "Esto es una mierda y es muy duro, pero hemos tomado esta decisión porque nos queremos".

"Os pedimos un respeto y que no hagáis de esto un mundo por nuestra paz mental", ha pedido Masi. "El mundo es para nosotros, que somos los que estamos aquí", ha añadido el streamer.

La relación de IlloJuan y Masi

El creador de contenido y la actriz de Berlín llevaban juntos casi siete años, y así lo han repasado en el vídeo del anuncio: "Han sido siete años increíbles, hemos aprendido mucho él uno del otro, nos hemos querido muchísimo".

"Era mejor incluso de lo que parecía", ha contado el malagueño, ante la sorpresa de su expareja por esas palabras tan emotivas. Y es que IlloJuan y Masi se había convertido en la pareja por excelencia de internet, por lo que la ruptura ha provocado la desilusión de sus seguidores.

"Aquí estamos el uno para el otro", ha asegurado Masi. Sus planes es continuar así en la vida del otro, pero cada uno con sus proyectos y sus propios caminos.

Ambos han insistido en que esperan apoyo de sus seguidores, y han pedido que no se crean nada de lo que se especule en redes sociales. Asimismo, han destacado que se respetan mucho y de manera muy sana.

IlloJuan se toma un descanso

Al final del vídeo, IlloJuan ha añadido una secuencia grabada un par de días después explicando que necesita tomarse un tiempo para volver a reestructurar su vida sin Masi antes de volver al directo.

"Necesito unos días, no sé cuántos exactamente. Lo mismo son 3, 10 y 25, no tengo ni idea", ha detallado. Asimismo, ha insistido en que sus seguidores no se preocupen por ellos. "Estamos muy arropados, y también por la gente que nos veis", ha destacado el malagueño.

Tras la publicación del comunicado, IlloJuan ha enviado un mensaje a su comunidad de Twitch: "He estado muy desaparecido últimamente porque teníamos que manejar esto a nivel personal primero, y luego aquí. Es horrible y nunca más vamos a volver a vivir algo así, porque podemos pasar un duelo, pero pasarlo por partida doble y públicamente, disimulando para no rayar... es una mierda a nivel mental".

"Después de tanto tiempo y viendo que la distancia no se va a acortar nunca, porque cada uno somos felices en un sitio y eso no va a cambiar aunque se haya intentado muchísimas veces, hemos decidido con todo el dolor que lo mejor es esto", ha añadido.