La ilusión óptica que ha hecho saltar el rumor de que Kendall Jenner está embarazada

Kendall Jenner y Bad Bunny no van a ser padres... al menos de momento. La foto de la modelo luciendo, aparentemente, barriga de embarazada es fruto de una ilusión óptica. El culo de una amiga es el que ha llevado a la confusión.

Esta foto de Kendall Jenner hizo saltar las alarmas. La modelo podría estar embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con el cantante Bad Bunny.

La imagen lleva a pensar en la futura paternidad de la pareja pero la realidad es muy distinta.

El embarazo de Kendall Jenner es fruto de una ilusión óptica y la secuencia de imágenes hechas por los paparazzi ese día en Los Angeles explica de dónde sale esa sospechosa barriga.

La barriga de la joven de 27 años es el culo de una amiga, que estaba justo a su lado cuando los fotógrafos hicieron la instantánea. Se ve en esta otra foto.

Kendal Jenner ha constado en la cuarta temporada de The Kardashian, el reality de la familia, que todavía no se plantea se madre. En una charla con Scott Disick, expareja de su hermana Kourtney Kardashian, admitió sus miedos sobre convertirse en madre. "Sí, he estado muy mal últimamente. Es una de las razones por las que realmente tengo miedo de tener hijos", confesó la modelo.

La joven no cierra las puertas a ese momento ante el que se muestra emocionada: "Solo sé que no es ahora".