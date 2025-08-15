El incómodo momento de Margaret Qualley al ser preguntada sobre el nuevo disco de Taylor Swift

Margaret Qualley, actriz estadounidense de 30 años, lleva varios años en lo más alto de la industria audiovisual gracias a sus papeles en la serie Maid (2021) o la película de terror La sustancia (2024), por la que estuvo nominada al Globo de Oro.

Aparte de su carrera profesional, Qualley mantiene una relación cercana con Taylor Swift gracias a su marido, Jack Antonoff, quien ha trabajado con la cantante durante ocho años. Sin embargo, el músico se ha quedado fuera del último álbum de la estadounidense, The Life of a Showgirl, que está producido por Max Martin, Shellback y ella misma.

La pregunta y la respuesta

Este giro de los acontecimientos ha llegado hasta Margaret Qualley, quien ha tenido que responder a una pregunta sobre el nuevo disco de Taylor Swift durante una entrevista con Today. "Has mencionado a tu marido, Jack [Antonoff], quien ha producido con Taylor [Swift] durante años. Quizás has escuchado que ella tiene un nuevo álbum. ¿Puedes contarnos algo sobre esto?", le ha preguntado el periodista.

En el vídeo de la entrevista, se aprecia cómo el rostro de la actriz va cambiado de la emoción a la incomodidad. Al final, Qualley ha respondido: "No sé nada, pero estaremos emocionados por escuchar la música".

La reacción en redes sociales

Este momento ha generado numerosas reacciones en redes sociales, ya que muchos usuarios critican la pregunta del periodista. "Puedes ver en su cara cuando se da cuenta de que la pregunta en realidad no iba a ser sobre ella o su trabajo. Este tipo de 'periodismo' es tan molesto. ¿Qué creen que sus amigos van a decir realmente?", ha comentado @swiftpals en X (antes Twitter).

Actualmente, Margaret Qualley está promocionando Honey Don't!, la película dirigida por Ethan Coen que se estrena el 3 de octubre de 2025 en España.