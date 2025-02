Inés Hernand, de cerca: su novio DJ, la relación nula con sus padres y su pasado como abogada

Inés Hernand es uno de esos rostros de la nueva hornada de comunicadores que más ha crecido los últimos años. La madrileña empezó como influencer y ha acabado estando presente en multitud de espacios televisivos y radiofónicos.

Detrás de Inés Hernand se encuentra Inés Judit Hernández Martínez, quien empezó su carrera como abogada y ha seguido como creadora de contenido, humorista, presentadora, colaboradora... Una gran cantidad de experiencias que la han puesto en un primer plano.

De hecho, la madrileña ha pasado de grabar asesorías como abogada para sus suscriptores de YouTube a recibir el cariño y apoyo de Pedro Sánchez en la alfombra roja más polémica del año, la de los Premios Goya. También ha ganado Masterchef Celebrity 7 y este 2025 presenta por tercera vez el Benidorm Fest.

De la abogacía a la comunicación

Inés Hernand tardó muchos años en introducirse en las redes sociales. Es más, hasta 2019 ni siquiera era usuaria de ninguna de estas plataformas. Antes de saltar a los móviles de millones de personas, ella se quiso formar en algo totalmente distinto.

La influencer estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid mientras trabajaba en todo lo que pudiera para poder mantenerse. Se convirtió así en una abogada colegiada y ejerció como tal, pero acabó dejándolo.

Su contenido en internet empezó centrándose en el mundo de las leyes y dando consejos sobre temas legales de todo tipo de situaciones, según las peticiones de sus seguidores. Poco a poco fue creciendo en redes y pasó a otros formatos, por lo que acabó dejando el mundo del derecho. Así, se ha convertido en una habitual presentadora de distintos espacios, como una voz joven de referencia.

Una complicada historia familiar

Aunque no habla mucho de su vida privada, Inés Hernand se ha abierto en canal en algún momento ante las cámaras y ha explicado que actualmente no tienen ningún tipo de relación con sus padres.

La creadora de contenido no ha entrado en detalles de la razón que le llevó a romper el vínculo con ellos, pero a menudo ha señalado que ella se crio prácticamente con su abuela mientras sus padres trabajaban excesivamente.

"Siempre han estado alejados. Mi adiós final fue a consecuencia de líos que han hecho que me parezcan absolutamente inmorales y por los que no quiero tener ninguna relación con esas personas", relató en el programa Sin filtros.

"Hasta los seis años no fui al colegio y de los seis a los 12 me cambiaron cuatro veces de colegio", contó Hernand en el mencionado espacio. La madrileña ha confesado que no aprendió a relacionarse de la mejor de las maneras por la infancia que tuvo. "Veían a una niña más o menos solvente y decían 'mira, ya llega sola al microondas, pues que se caliente la leche'", explicó la creadora de contenido.

Esa ausencia la notaba en fechas señaladas, pues no compartía momentos de ocio con ellos: "Yo no me he pegado un verano con mis padres desde los seis años, en las Navidades se iban ellos y me dejaban sola desde los 14. Para mí llegar al instituto el 8 de enero y decir que he pasado las Navidades en casa de mi amigo Álex es raro. Te lleva a mentir porque quieres tener lo que se impone".

Su actual pareja

Inés Hernand se enamoró a finales de 2023, y desde entonces comparte su vida con Guillermo Camacho, más conocido como DJ Verse. Después de que saliera la noticia de su nuevo amor, Inés quiso pronunciarse al respecto en redes sociales: "Ya sabéis que enseño más mi curro que mi vida personal, pero hay cosas que son inseparables en el día a día, así que naturalizarlo con esta comunidad fantástica me parece bien. Solo daré una declaración y es que es inteligente, divertidísimo, generoso, consecuente, reflexivo y sosegado. Im in love girls, esto se aplaude".

Desde entonces la comunicadora y el músico lucen su amor en redes sociales, pero también en televisión. De hecho, en la final de MasterChef Celebrity 7, concurso en el que Inés se proclamó ganadora, pudimos ver a Guille, quien apoya a la influencer en todos sus proyectos.

Sobre Guillermo cabe decir que tiene 38 años y es de Fuenlabrada, Madrid. Su perfil de DJ está muy vinculado al mundo del rap: es el responsable de los beats que suenan en la FMS, la liga profesional de improvisación de estilo libre. Sin su mesa, las batallas de gallos no sonarían igual, y su papel como productor se ha vuelto indispensable en una competición que siguen miles de jóvenes.

"Empecé a interesarme por la producción musical porque teníamos un grupo en el instituto que hacíamos música, te hablo del año 2000 aproximadamente, con 15 o 16 años. Yo escribía mis letras y era muy penoso, y me di cuenta de que tenía que haber una figura de alguien que se encargase de hacer las bases para poder cantar después las letras", contó para el programa Playz.

Sus relaciones anteriores

Antes de salir con Guille, Inés Hernand tuvo dos relaciones públicas: la última de ellas fue con el periodista Álvaro López, con el que no llegó a formalizar públicamente un amor que sí se conocía en los pasillos de las redacciones. Él trabaja en elDiario.es y parece que continúan teniendo una buena relación.

La primera que se le conoce estando en el foco es su relación con un conocido músico: el cantante de La Pegatina, Adrià Salas, con el que compartió viajes y recuerdos hasta que, sin explicación, se dejaron de seguir en las redes sociales, sin comunicados de la ruptura.