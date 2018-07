La infancia de Niki Minaj se convierte en serie de televisión

El interés suscitado por el proyecto es de tal magnitud, que la cadena habría encargado rodar una primera temporada completa, confiada en el éxito del piloto, que será rodado el próximo mes de diciembre y en el que aparecerá la estrella musical.



La ficción será en clave de comedia, contará con guiones de Kate Angelo, responsable de Sex Tape, y tendrá la producción de Kapital Entertainment, la compañía de Aaron Kaplan, el responsable del regreso de Sarah Jessica Parker a la televisión con Divorce y productor de la adaptación estadounidense de la española Los misterios de Laura.



Nacida en Trinidad y Tobago, la cantante se trasladó con cinco años a la ciudad de Nueva York con su familia. La niñez de la rapera no fue nada fácil, su padre era un adicto al alcohol y a las drogas, que intentó matar a su madre incendiando su casa. Fue una artista precoz y destacó en las escuelas artísticas tocando el clarinete. Una carrera de fondo en el complicado mundo del hip hop para las mujeres, que tuvo su recompensa en 2010 con su álbum Pink Friday.



El mundo de la actuación no le es ajeno a la prometida de Meek Mill. El año pasado hizo su debut como actriz con un personaje secundario en The Other Woman. Además, desde su ascenso a la fama se ha convertido en una habitual de la cadena MTV, donde ha protagonizado varios especiales. En 2012, Nicki protagonizó una miniserie en E! Specials, en el que se mostraba su dura lucha personal.