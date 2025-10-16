Las informaciones que apuntan a la ruptura de Ana de Armas y Tom Cruise | Gtres

Según el medio británico The Sun , Ana de Armas y Tom Cruise habría puesto fin a nueve meses de relación. Un vínculo tuvo sus inicios en febrero de este año.

Ana de Armas y Tom Cruise han puesto fin a su relación, según informa TheSun. El medio británico recoge que “Tom y Ana estuvieron bien juntos, pero su tiempo como pareja ya ha llegado a su fin". Además,"la chispa" se habría "apagado entre ellos" y que "todavía aman la compañía del otro y ambos han sido muy adultos al respecto". De esta forma, la supuesta pareja habría decidido quedar mejor como amigos.

No obstante, tal y como apunta The Sun, la actriz de raíces cubanas "ha sido elegida para su próxima película" por lo que seguirán trabajando juntos. Ambos van a protagonizar Deeper,, un film que está ambientado debajo del agua con Doug Liman al mando de este proyecto.

Ana de Armas y Tom Cruise: así comenzaron su presunto romance

Aunque ambos nunca han confirmado su relación, a lo largo de estos meses los actores nos han regalado una serie de imágenes con las que indicaban que daban a pensar que podrían haber estado viviendo un romance. Dicha relación, comenzó en febrero de este año, aparecieron las imágenes de los actores durante el Día de San Valentín en Londres. Por aquel entonces, Ana de Armas estaba aún con Manuel Anido Cuesta.

Estas escenas se volverían a repetir con el tiempo. Fue el caso de abril de este año cuando los actores descendieron en un exclusivo helicóptero en la capital británica o sus instantes en un velero en Menorca, tal y como recogió Hola!.

De los planes de maternidad de Ana de Armas a las declaraciones de Tom Cruise

Con estas informaciones, cobra más sentido unas declaraciones que dio Ana de Armas en la revista italianaF Magazine, cuando la actriz desveló sus deseos de ser madre. La interpreté de El Internado aseguró que no dependía solo de ella. "Como sabemos, el amor es impredecible; nunca se sabe cuándo llegará el amor verdadero", señaló.

Ya en Good MorningAmerica, la actriz se pronunció sobre Tom Cruise. "Es muy divertido. Definitivamente, estamos trabajando en muchas cosas", detalló.

Por su parte, el actor se deshizo en elogios cuando le preguntaron por la actriz de Blonde. "Su habilidad es increíble. Es una actriz que tiene dotes dramáticas, cómicos… Tiene mucho, mucho talento. Aprende muy rápido", contó en Extra.