Un año de la muerte de Liam Payne: una pérdida que marca a los miembros de One Direction

Se cumple un año del fallecimiento de Liam Payne . Un dolor, que permanece en los miembros de la banda de One Direction . Por su parte, Louis Tomlinson ha reflexionado recientemente sobre la pérdida del artista.

El 16 de octubre de 2024 marcó un antes y un después para la industria de la música. La muerte de Liam Payne cubrió parte de la atención mediática. El ex miembro de OneDirection acudió a Buenos Aires para asistir al concierto de su compañero en la boyband,Niall Horan. Sin embargo, se precipitó al vacío desde el tercer piso del hotel Casasur Palermo. La autopsia determinó que el cantante y compositor murió a raíz de un politraumatismo. Desde entonces, la muerte de Liam Payne ha girado en torno a múltiples incógnitas hasta el día de hoy, que se sigue a la espera de una fecha de inicio del juicio oral. Todo ello, después de que el caso haya pasado de un tribunal a otro, según El País.

La noticia también conmocionó a los miembros de OneDirection, banda que puso punto y final a su trayectoria en 2016. En el funeral celebrado en Amersham, Buckinghamshire, Inglaterra, estuvieron presentes los excompañeros: Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan.

Las reflexiones de los miembros de One Direction tras la muerte de Liam Payne

Su muerte sigue en las mentes de los miembros de la banda de WhatMakesYouBeautiful. Es el caso más reciente de Louis Tomlinson, que reflexionó, durante una entrevista en Rolling Stone, sobre la muerte de su compañero, entrelazándose con un año en el que se conmemora el 15º aniversario de la formación de la banda.

"Fue realmente, realmente, imposible para mí afrontar la pérdida de Liam", expresó. Unas palabras a las que añade "pensé que, como a estas alturas ya estoy bastante familiarizado con el duelo para mi edad, podría suavizar el golpe. (Eso fue) superingenuo. Es muy diferente. Nunca había perdido a un amigo”.

Desde el principio, los miembros de la banda fueron expresando de forma diferente con el paso del tiempo, incluso aprovecharon su paso por los escenarios para hacerle un guiño a Liam. En noviembre de 2024, con la herida reciente, Zayn le ha hecho varios guiños a su compañero sobre el escenario. Uno de ellos, cuando actuó en Leeds con un cartel que decía "Te amo hermano".

Por su parte, Niall Horan no tardó tampoco en pronunciarse sobre la muerte de su compañero. De lo último que ha expresado el intérprete de Heaven, fue que se encontraba "devastado por el fallecimiento de un amigo increíble". "Liam tenía una energía vital y una pasión por el trabajo contagiosas. Era el más brillante de todos y siempre hacía que todos se sintieran felices y seguros", apuntó.

Este gesto recuerda al último que subió Harry Styles en sus redes sociales y que aún se sigue constituyendo como su última publicación en redes. "Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam", contó el artista de Signofthe Times. "Su mayor alegría era hacer felices a los demás, y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía", añadió.

Por su parte, OneDirection se volverá a unir de alguna forma gracias a Louis y Zayn, quienes se reúnen en una nueva docuserie de la mano de Netflix, según contó The Hollywood Reporter. Tres episodios de este proyecto estarán dirigidos por Nicola Marsh, quien también pilotó el documental Child Star de Demi Lovato.

Kate Cassidy, la última pareja de Liam Payne, y su carta abierta en redes

En el caso de su expareja Kate Cassidy, fue el pasado 29 de agosto, cuando le dedicó a Liam un post con motivo de su cumpleaños. "Hoy, hubieras cumplido 32. En tus 31 años, aquí en esta tierra trajiste tanta alegría, felicidad y esperanza a muchos, especialmente a mí. Espero que sepas lo brillante que todavía brillas, incluso desde allá arriba" reza el post.