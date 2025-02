La investigación por la filtración médica de Shakira podría terminar con una multa de 400.000 euros

Te interesa Las lágrimas de Shakira al cantar 'Antología' en su concierto en Lima

Shakira está de gira de conciertos por Latinoamérica con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Tras su paso por Brasil, la colombiana tenía agendado un primer concierto en Lima (Perú) para el 16 de febrero, pero se vio obligado a cancelarlo por motivos de salud.

"Lamento informaros de que anoche tuve que acudir a un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", explicó Shakira poco antes del inicio del concierto. Diez horas después recibió el alta y el 17 de febrero pudo celebrar el segundo espectáculo agendado en la ciudad.

Aunque la artista no dio más detalles sobre su estado médico, fuentes cercanas a la cantante confirmaron a medios como 20minutos o Perú21 que sufrió una gastritis que le provocó fuertes dolores abdominales y que le llevó a ser ingresada en la Clínica Delgado de Lima para recibir medicación y ser sometida a varias pruebas, entre ellas una endoscopia.

Mientras, en redes sociales se viralizaron datos confidenciales del informe médico de Shakira donde se señalaban qué medicamentos le habían sido suministrados. Esta filtración, que supone un acto delictivo, provocó que la Dirección Médica de la Clínica Delgado recordara a sus empleados que "la información de interacción del Locador (Médico) con fuentes de información deberán mantener el carácter de confidencialidad".

La investigación sobre la filtración

El 17 de febrero, la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) publicó un comunicado en redes sociales asegurado que había intervenido "de oficio" las instalaciones de "la Clínica Delgado-Auna" con el objetivo de "recabar la información correspondiente a las imágenes propaladas en redes sociales de la historia clínica de la artista colombiana Shakira".

"SUSALUD exhortó a las autoridades de la clínica a adoptar las medidas correspondientes que garanticen la protección de este derecho para todos sus pacientes", dice el comunicado, que recuerda que "la vulneración de este derecho puede ser sancionado con una multa de hasta 300 UIT, equivalente a S/ 1 millón 605". O, lo que es lo mismo, unos 414.000 euros.