Shakira cancela su concierto de Lima tras tener que ser hospitalizada

"Lamento informaros de que anoche tuve que acudir a un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento".

Así empieza el comunicado que Shakira ha compartido este domingo en sus redes sociales. La cantante colombiana tenía previsto actuar este domingo 16 de febrero en Lima (Perú) dentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran pero un inesperado problema de salud le ha obligado a cancelar el tercer concierto del tour. Por ahora solo ha actuado en Río de Janeiro y Sao Paulo.

"Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", añade la cantante sin detallar los motivos de su ingreso, aunque dando a entender que no es nada grave. "Espero mañana estar mejor, y que me den el alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes".

La intérprete de Soltera o Acróstico se muestra esperanzada y no cree que este contratiempo pueda afectar a otros conciertos de su gira. De hecho, este lunes 17 de febrero debería actuar en Lima y por ahora el concierto sigue en marcha.

"Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles", añade la cantante sobre el concierto cancelado.

Después de Perú, la siguiente parada de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es Colombia. Shakira actuará los días 20 y 21 en Barranquilla, el 23 en Medellín y el 26 y 27 en Bogotá.