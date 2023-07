Itziar Castro apoya a Rocío Saiz para cerrar un reivindicativo Orgullo de Madrid

Se ha terminado la fiesta, los conciertos y los eventos de una semana repleta de color y celebración, pero el orgullo y la lucha perdura.

La jornada del Orgullo 2023 empezó en Murcia con indignación y ha terminado este domingo en Madrid con reivindicación.

La cantante y actriz Itziar Castro salió este domingo al escenario de Plaza de la Reina para cerrar la fiesta en la capital y mantener presente lo que pasó hace solo escasos días, cuando se desató la polémica de su compañera y amiga Rocío Saiz por su actuación sin camiseta en las fiestas del orgullo en Murcia.

La intérprete ha rendido homenaje a su compañera llevando un grande "ESTAMOS CONTIGO" dibujado en la espalda, su nombre, Rocío, escrito en el pecho y con la bandera del Orgullo atada a la cintura.

Así, de rodillas, con la mano en alto y al grito de "¡ROCÍO, ROCÍO!", Castro ha presentado a la cantante madrileña, a la que ha mostrado su total e incondicional apoyo.

Con la plaza entera vitoreando el nombre de la cantante, Saiz ha salido al escenario y las artistas se han fundido en un emocionante abrazo.

Al fin del espectáculo, Saiz ha hecho de nuevo gala de la costumbre por la que el pasado fin de semana detuvieron su concierto en Murcia: quitarse la camiseta, mostrar el pecho y cantar entre el público, como colofón de su show.

Ambas, junto con la cantante de Nochentera, Vicco, fueron las encargadas de cerrar la semana de celebración del Orgullo en Madrid.

El comienzo de la indignación en Murcia

Hace algo más de una semana que la policía detuvo el concierto de Saiz cuando la artista procedió a despojarse de la camiseta mientras cantaba Como yo te amo, de Rocío Jurado, un gesto que lleva realizando durante los últimos 10 años, tal y como la ella ha contado en múltiples entrevistas, anteriores y posteriores al acontecimiento.

La cantante denunció inmediatamente lo ocurrido y publicó en su cuenta de redes sociales el trato que las autoridades tuvieron sobre ella. "La Policía ha parado el concierto. No me dejaban seguir si no me vestía. O me ponía la camiseta o me iba esposada", ha contado la artista, a la que una persona de la organización cubrió con una bandera LGTBI.

La polémica se desató en redes y medios de comunicación, dando lugar a una indignación que ha marcado un año más la celebración del orgullo en el país.

Actualmente, la Policía Local y la Fiscalía de Murcia tienen abiertas sendas investigaciones al agente acusado de "actuar por su cuenta".