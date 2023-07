Las aplaudidas palabras de Vicco sobre la bisexualidad en el Orgullo: "Estoy orgullosa de haberme atrevido"

La semana del Orgullo LGTBIQ+ llega a su fin después de muchos eventos masivos, como la manifestación de las carrozas. Más de 800.000 asistentes salieron a las calles a reivindicar los derechos del colectivo frente al aumento de agresiones y discursos de odio.

Muchos cantantes, actores, políticos e influencers no quisieron perderse esta protesta sobre la diversidad sexual y poder demostrar que ellos también están comprometidos con esta lucha.

Una de ellas fue Vicco, que formó parte de la carroza de TVE, y logró hacerse viral por unas potentes declaraciones sobre la bisexualidad. Hablando sobre la visibilidad LGTBIQ+ en los artistas, ella fue directa y dejó clara su opinión: "Me siento orgullosa porque este año he descubierto una parte de mi sexualidad que no conocía".

"Estoy orgullosa de haberme atrevido a conocer eso. Estoy muy feliz", remarcó la intérprete de Nochentera.

La catalana quiso poner la vista atrás y recordar que "hace años era diferente". "Ahora el terreno está más allanado para que una artista que parecería heterosexual pueda mostrarse como bisexual en mi caso", defendió.

Quién es la novia de Vicco

Las últimas noticias que hay sobre la vida privada de Vicco es que mantenía una relación con con una cantante llamada Sara Sanz, más conocida como Sazza en sus redes sociales.

Ninguna de las dos reveló el tiempo que llevan juntas, sin embargo, no es mucho más de un año porque las dos se han mudado a Madrid durante 2022 y antes de esto no tenían fotografías juntas en Instagram ni se ponían comentarios. En los últimos meses, las dos artistas han colgado muchas imágenes juntas y demostrar el gran amor que se tienen.

Vicco contó en una entrevista con Shangay que Sara es la primera mujer con la que tiene una relación, aunque en el pasado había "probado cosas".

"Sorpresas que da la vida. Nunca he estado cerrada a nada, y creo que hay que estar abierta siempre a la hora de conocer a personas. Había probado cosas, pero nunca había estado con una chica como ahora; nunca antes había conectado con una a ese nivel, y estoy feliz. Como lo veo algo normal, lo he compartido con naturalidad", explicó.

Sara Sanz es una artista valenciana, aunque con raíces cubanas.

Ella misma se define como 'mocatriz', es decir, modelo, cantante y actriz: "Desde que nací es ese el pensamiento que yo tengo y la forma en la que quiero vivir la vida. Me da igual si me da dinero o no y si puedo vivir de esto o no".

La valenciana tiene un estilo musical muy influenciado por el arte urbano. "Me inspiré de artistas callejeros en ciudades y países donde yo he vivido. Yo era de las personas, y soy, de las que se para cuando hay alguien cantando", afirmó. Algunos de los artistas con los que se podría comparar son Beret o Rels y "si ellos se fusionaran, el resultado sería ella".

En mayo de 2022, lanzó su primer single, Rayito, uno de los primeros temas que escribió. "Tenía una libreta llena de bocetos pero jamás en mi vida había pensado que podría convertirlo en música. Eran poesías que escribía sin ningún tipo de estructura de nada y de repente…", contó.

"Esta canción fue una noche de insomnio, como cualquier otra, que no podía dormir e intenté pues crear algo. Y me salió esto y me fui a la cama muy feliz porque realmente me gustaba mucho y para que me guste mucho una canción tengo que considerarla muy buena. Así que eso me está gustando mucho, cómo la gente la está escuchando, como la hacen suya me parece increíble", recordó sobre la composición del tema.

A pesar de que tiene solamente un single publicado, Sazza ha probado suerte, al igual que Vicco, durante esta edición del Benidorm Fest. Su canción se llamaba I'm so gay, sin embargo, no fue seleccionada.