Jesús Castro publica una foto junto a su hermano ¡y te costará diferenciarlos!

El hermano de Jesús Castro ha estado de cumpleaños y, como es normal en plena era de las redes sociales, el actor ha querido dedicarle uno de sus últimos post en Instagram y dedicarle unas bonitas palabras al que es su "mejor amigo y mano derecha".

A simple vista y durante unos segundos nos ha costado distinguirlos. Los hermanos Castro guardan un gran parecido y Moisés, el hermano del actor, tiene los ojos igual de bonitos que Jesús. No hay duda de que son hermanos, ¡son como dos gotas de agua!. La imagen acumula más de 32.000 'me gusta' y en ella se puede leer cientos de comentarios piropeando a los jóvenes.

"Más de veinte años ya, cuando aún recuerdo que querías jugar conmigo y los mayores y yo no te dejábamos… Hoy eres responsables, trabajador y cuidas de mamá y la niña cuando yo no estoy que por desgracia es más de lo que me gustaría", se sincera Castro. Y añade: "Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti y que te quiero más que a nadie en este mundo".