Jim Carrey ataca al público de los Oscar por lo que hizo con Will Smith: "Me sentí asqueado"

Te interesa El comentario machista que le hizo Chris Rock a Javier Bardem y a Penélope Cruz antes de su broma a Jada Pinkett Smith

Jim Carrey lo tiene claro. Al actor 60 años no le gustó lo ocurrido con Will Smith en la gala de los Oscar, ni la bofetada que le propinó a Chris Rock por bromear con su mujer Jada Pinkett Smith, ni lo que pasó después cuando recibió el Oscar a Mejor actor por El método Williams.

Lo ha dicho en una entrevista con el programa CBS This Morning, en la que se ha mostrado tajante cuando le preguntaron por su opinión.

"Me asqueó la ovación a Will Smith", dijo el protagonista de El show de Truman, muy crítico con la actitud del público que se levantó a aplaudir al premiado y arrepentido actor (recordemos que lloró tras recibir el Oscar). "Hollywood es un atajo de cobardes, y esto parece la señal definitiva de que ya no somos el club de los chicos guays".

La respuesta de Carrey fue seguida de una reflexión de la presentadora Gayle King. “Si alguien más se hubiera parado y hubiera hecho eso, habría sido escoltado por seguridad o tal vez incluso arrestado”, dijo a Carrey, quien defiende que habría que haber arrestado al actor: "Debieron haberlo hecho".

Carrey entiende que Chris Rock no denunciase a Will Smith pero asegura que él lo hubiese hecho. "Yo habría anunciado mi intención de demandar a Will por 200 millones de dólares porque ese vídeo va a estar ahí para siempre (...) Ese insulto va a durar muchísimo tiempo".

Opinar es una cosa, pegar es otra

Jim Carrey asegura que no tiene nada en contra de Will Smith, pero asegura que el tortazo a Chris Rock fue un error.

"[Will Smith] Ha hecho grandes cosas, pero ese no fue un buen momento. Echó una sombra sobre un momento brillante para todos. Mucha gente trabajó muy duro para llegar a ese sitio y tener su momento de brillo. Y para obtener su premio por el trabajo realmente duro que hicieron", apuntó el actor, quien cree que una cosa es opinar y otra es pegar.

"Si quieres grita desde el público y muestra desaprobación en Twitter, pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara por sus palabras", sentenció.