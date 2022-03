¿Qué hizo Chris Rock tras la bofetada de Will Smith en los Oscar? Así fue su noche

En ocasiones la comedia es dura, y si no que se lo pregunten a Chris Rock. El humorista de Saturday Night Live salió al escenario del teatro Dolby de Los Ángeles para entregar el Oscar a mejor película documental. Antes, bromeó sobre algunos de los invitados, como un desafortunado comentario machista hacia Penélope Cruz; o sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith.

“Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O'Neil 2″, le dijo, a lo que ella respondió con cerrando los ojos con un claro gesto de desagrado. En ese momento, Will Smith se levantó de su asiento y le pegó un bofetón a Rock que lo dejó completamente descolocado. "Tan solo he hecho una broma sobre la teniente O'Neil", intentó justificarse el comediante, a lo que Will, que había perdido los papeles, continuaba gritándole desde su asiento.

A pesar de la bochornosa escena, Chris se recompuso rápidamente para hacer la entrega de la estatuilla, que fue a parar a Questlove por Summer of Soul. Tras esta intervención, no se volvió a ver al comediante por la ceremonia, ni ha querido hacer ninguna declaración al respecto de lo sucedido.

Lo que sí se supo es que Denzel Washington estuvo hablando con los dos implicados en el conflicto, e intentó tranquilizar a Will Smith, que salió algo más relajado a recoger su Oscar a Mejor actor por su papel en El método Williams. De hecho, horas más tarde Will se ha disculpado públicamente tanto a Chris Rock como a la Academia con un mensaje en redes sociales.

Ahora está por ver que consecuencia le trae haber ejercido la violencia física en la ceremonia, tal cómo se encuentra investigando la Academia de Hollywood.

¿Qué hizo Chris Rock después de los Oscar?

El momento tan desagradable que vivió sobre el escenario, seguro que no le dejó muy buen cuerpo a Chris Rock. Sin embargo, eso no iba a hacer que se fuese a su hotel. El humorista continuó con sus planes previstos para esa noche acudiendo a la afterparty de los Oscar organizada por Guy Oseary, manager de estrellas como Madonna o U2.

En este evento, los invitados posaban en un photocall en el que habían colocado retratos de ellos mismos a gran escala y en blanco y negro. En algunas de estas imágenes compartidas por el artista JR, vemos a Chris "saliendo" de su retrato de lo más sonriente.

En otra imagen, aparece junto Guy Oseary, Robert De Niro, Woody Harrelson y el propio JR. Estas publicaciones las ha acompañado con la frase "todo el mundo quiere a Chris", con un claro posicionamiento en el conflicto vivido unas horas antes.

El mismo apoyo le ha mostrado Guy Oseary, compartiendo la imagen en la que aparecen todos juntos con la frase: "Woody, Deniro, JR y mi hermano, el gran Chris Rock".