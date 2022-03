El sutil dardo de Zöe Kravitz a Will Smith tras su bofetada a Chris Rock en los Oscar

Zoë Kravitz no está a favor de Will Smith. La actriz, protagonista de The Batman, no comparte la actitud violenta del ganador al Oscar por El método Williams, que le propinó una bofetada a Chris Rock en medio de la gala por hacer una broma de no muy buen gusto sobre la cabeza rapada Jada Pinkett Smith, y la ha criticado de manera sutil en Instagram, donde ha compartido dos fotos de la cita cinematográfica del domingo 27 de marzo.

Las imágenes son imágenes de alfombra roja que no parecen llevar una crítica detrás, los dardos están escondidos en los comentarios que acompañan a las fotos. Una es de la entrada del Teatro Dolby de Los Angeles y la otra, de la alfombra previa a la gala Vanity Fair.

"Aquí hay una foto de mi vestido en el espectáculo donde aparentemente atacamos a la gente en el escenario ahora", dice el comentario que acompaña la primera foto, en la que que Kravitz luce un diseño rosa con un lazo en el pecho cortesía de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarell.

La otra foto es de la fiesta Vanity Fair, a la que acudió con un diseño largo en color blanco con cuello alto, manga larga y abertura en la espalda firmado por Saint Laurent.

"Y aquí hay una foto de mi vestido en la fiesta después de la entrega de premios donde aparentemente ahora gritamos insultos y agredimos a la gente en el escenario", añade la intérprete.

La actriz esconde sus críticas entre líneas, que van dirigidas a Will Smith y también a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que, por ahora, no ha sancionado a Will Smith. Lo único que ha hecho la Academia es abrir una investigación formal tras el incidente, pero todavía no hay conclusiones.

Jim Carrey también ataca a Will Smith

Zoë Kravitz no es la única que se ha posicionado en contra de Will Smith. El actor Jim Carrey también ha alzado la voz contra el actor y lo que ocurrió en la gala de los Oscar después de que este recibiese el premio a Mejor actor.

En una entrevista con CBS Mornings, Carrey fue tajante. "Me asqueó la ovación a Will Smith. Es la demostración de que Hollywood ya no es el club que mola (...) Nada te da derecho a pegar a alguien por suspalabras (...) Ensombreció el momento de gloria de muchos que trabajaron duro por estar ahí", dijo el intérprete.