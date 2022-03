Jorge Sanz opina de la faceta de actor de Jorge Javier Vázquez tras las declaraciones de Álvaro Morte

Te interesa Álvaro Morte ataca a Jorge Javier Vázquez por su obra de teatro y el presentador tira de ironía en su respuesta

Hace unas semanas Álvaro Morte, conocido entre otros trabajos por dar vida a El Profesor en La Casa de Papel, atacaba duramente la faceta interpretativa de Jorge Javier Vázquez.

El presentador protagoniza la obra de teatro Desmontando a Séneca con un gran éxito en la venta de entradas. Morte dio su opinión al respecto en una entrevista, asegurando que no entendía cómo un presentador estaba "llenando teatros", mientras otros compañeros de profesión no tienen oportunidades.

Ante estas declaraciones, Jorge Javier decidió tomárselo con humor y se pronunció a través de Twitter con un mensaje lleno de ironía. "Entenderéis que dada la consternación que me produce lo que están haciendo a @IdiazAyuso, no me quedan fuerzas para contestar a @AlvaroMorte. Lo siento, disculpad", respondía Vázquez, refiriéndose a la guerra abierta en el Partido Popular de Madrid por la investigación de Pablo Casado a Isabel Díaz Ayuso en ese momento.

Jorge Sanz, en defensa de Jorge Javier Sánchez

El actor Jorge Sanz también ha querido pronunciarse respecto al éxito que está teniendo el presentador catalán sobre las tablas. "Es un tío muy brillante. Hace unas entrevistas magníficas. Maneja el espectáculo como nadie, míralo, sino de qué iba a estar ahí", ha explicado a Europa Press., añadiendo que Vázquez invierte gran parte de sus beneficios en el sector: "La pasta que gana se la gasta invirtiendo en teatros".