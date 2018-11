Julia Roberts explica por qué se presentó en el estreno de 'Nothing Hill' sin depilar

Corría el año 1999 cuando se estrenó la película 'Nothing Hill', uno de los estrenos románticos de Hollywood que más éxito ha tenido a lo largo de los años. La película, protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant, consiguió convertir el barrio londinense donde se desarrolla la trama en lugar de culto para los amantes del cine.

Durante la premiere de la película, ocurrió uno de esos acontecimientos que acaparan titulares en medio mundo. El planeta entero se enteró de que Julia Roberts, la novia de América, llevaba las axilas sin depilar. Ella nunca quiso hablar del tema y muchos no entendían cómo una de las actrices mejor pagadas de la época podía tener esa "ofensa al buen gusto", como la catalogaron en ese momento.

Ahora, casi 20 años después de aquel día, la actriz ha explicado a qué se debió tal "escándalo", algo que ahora podríamos percibir como un alegato feminista en favor de la normalización del vello corporal femenino. ¿Por qué las mujeres deben renunciar a su comodidad para contentar a otr@s?.

Así, echando la vista atrás, aquel "acontecimiento" podría pasar ahora por un discurso feminista pero... ¿Lo era en realidad?.

"Recuerdo esas fotos como si me las hubieran hecho ayer", explica la actriz a Busy Philipps, que le pregunta si aquello fue un manifiesto feminista. "Lo que ocurrió es que no calculé muy bien el largo de la manga ni tampoco ensayé el movimiento de saludar al público con ese vestido, así que no sabía que por culpa de ambas cosas iba a revelar cosas tan personales", explica Roberts.

"Así que no, no fue ninguna declaración de intenciones feminista, solo parte de la declaración que me hago a mí misma como humana que vive en este planeta". Feminista o no, Julia Roberts ha demostrado que es una mujer como cualquier otra: a veces se depila y a veces no.