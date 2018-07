Justin Bieber baila dubstep junto a Skrillex y Diplo

No podemos decir que Justin Bieber no nos regale momentos entretenidos. Esta misma semana dejaba a Ariana Grande con el culo al aire y un día más tarde lo vemos darlo todo sobre el escenario a ritmo de dubstep junto a Skrillex y Diplo. Ha sucedido en Miami durante el cierre del Ultra Music Festival 2015.

Cada vez que Justin Bieber sube a un escenario, hay entretenimiento asegurado. Esta vez Justin se ha subido al escenario principal del Ultra Music Festival de Miami junto a Skrillex y Diplo para interpretar Where Are Ü Now con un evidente playback que no ha dejado indiferente a nadie. Y no vamos a criticar el playback, mucho mejor que olvidarse las letras de las canciones, como le sucedió durante el concierto que Ariana Grande ofreció el día anterior en Miami.

La presencia del canadiense en el reconocido festival de música electrónica no fue una sorpresa para muchos, ya que los rumores sobre su presencia conquistaron las redes sociales. Lo realmente impactante es su forma de bailar a ritmo de dubstep, y es que Justin Bieber estaba tan eufórico que se desató y lo dio todo en el escenario.