Justin Bieber llora al hablar de Billie Eilish, y ella saca su lado más 'belieber': "No quiero que pase lo que yo pasé"

Durante una entrevista, Justin Bieber rompió a llorar cuando le preguntaron por Billie Eilish : "Si alguna vez me necesita, voy a estar aquí para ayudarla", "solo quiero protegerla", y añadió entre lágrimas "no quiero que pase por nada de lo que yo pasé" . Por su parte, Eilish le ha dedicado el mejor de los homenajes, como buena ' belieber '.

Billie Eilish fue toda una 'belieber' cuando era más joven, y sin duda guarda una gran admiración por Justin, como pudimos comprobar cuando se conocieron en Coachella, así que, al ver cómo su ídolo de juventud se venía abajo al hablar de ella, la cantante, de 18 años, ha publicado un post en Instagram con un fragmento de la entrevista, y fotos de ella y de su cuarto, empapelado en temática 'belieber'.

Fue durante la entrevista con Zane Lowe el viernes 14 de febrero, para hablar del nuevo álbum de Justin Bieber, Changes. Entonces, Justin no pudo contener la emoción cuando le preguntó cómo fue el momento en el que conoció a Eilish, hace ya unos años, cuando la súper-estrella era él, y ella una 'recién llegada' al mundo de la música.

"Si alguna vez me necesita, voy a estar aquí para ayudarla" dijo, secándose las lágrimas. "Solo quiero protegerla, ¿sabes? No quiero que lo pierda, no quiero que pase por nada de lo que yo pasé. No le deseo eso a nadie. Entonces, si alguna vez me necesita, estoy a tan solo una llamada de distancia ".

En cuanto vio la entrevista, Eilish tiró de Instagram para pedirle a los fans que escucharan Changes, compartiendo el vídeo de Bieber, y tirando de baúl de los recuerdos para mostrarse cuando aún no era más que una adolescente reciente, con la cabeza llena de sueños, y la habitación llena de posters de su ídolo: Justin Bieber. Y en la puerta, colgado, un cartel que lo dice todo: "Habitación de Billie: siempre 'belieber".

En esta publicación con el vídeo, está también la galería con las fotos: