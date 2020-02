En la reciente ceremonia de los Oscar la película surcoreana 'Parásitos' ha sido la indiscutible triunfadora con 4 estatuillas, entre las que se encuentran el Oscar a Mejor Película y Mejor Película Internacional.

Pero la música también tiene un papel muy importante en esta celebración. Mientras el Oscar a Mejor Banda Sonora ha ido para la islandesa Hildur Guðnadóttir por Joker; el Oscar a la Mejor Canción ha ido para Elton Johnpor ‘(I’m gonna) love me again’ de su biopic 'Rocketman', tema que interpretó en la gala:

Una de las grandes incógnitas era qué tema interpretaría Billie Eilish, que se esperaba que interpretase su canción para la nueva película de James Bond. Sin embargo, la artista subió al escenario acompañada de su hermano Finneas para interpretar 'Yesterday' de los Beatles en la sección 'In Memoriam', donde se homenajea a todos los fallecidos relacionados con la industria del cine en el último año.

Pero sin duda la gran sorpresa de la noche la protagonizó Eminem, que actuó sin que hubiese sido anunciada previamente interpretando 'Lose yourself' de la película '8 Mile'. Esta canción le hizo ganar un Oscar en 2003 pero el rapero no acudió a la gala a recogerlo para "no molestar a nadie", ya que la Academia le había pedido que "moderase su lenguaje durante la actuación", algo que se negó a hacer.

Ahora, 17 años después ha demostrado que su música marcó a toda una generación y su actuación se ha situado en primera posición en el Top de momentos en Facebook de la ceremonia, tal como recoge Billboard.

Janelle Monae fue la artista encargada de abrir la ceremonia con un homenaje a 'Un amigo extraordinario', película protagonizada por Tom Hanks. A la actuación se unió Billy Porter rindiendo tributo a Elton John, así como a varias películas de este año.

OTRAS ACTUACIONES DE LOS OSCAR 2020:

Gisela - 'Into the Unknow' (Frozen 2)

Chrissy Metz - 'I’m Standing With You' (Más allá de la esperanza)

Randy Newman - 'I Can’t Let You Throw Yourself Away' (Toy Story 4)

Cynthia Erivo - 'Stand Up' (Harriet)