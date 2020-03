Justin Timberlake se cuela en la sesión de fotos de unos novios el día de su boda

Los photobombs, o que los famosos revienten las fotografías de otras personas, están de moda entre las celebrities. Aunque en esta ocasión, más que una broma se trata de un 'regalo' que el cantante y actor Justin Timberlake ha tenido con una pareja.

Chelsey Gaudet y Ryan Parks no se esperaban que el día de su boda tendrían como invitado especial al cantante de Can't Stop The Felling en la sesión de fotos previa al evento. Cuando el padre de Chelsey se dio cuenta que en el lujoso hotel de New Hampshire donde se iba a celebrar el enlace estaba hospedado Justin Timberlake no dudó en acercarse a él para pedirle que se fotografiara con la pareja de novios. Y así lo hizo, dejando constancia del momento no solo en las fotografías del álbum de bodas, sino también en el vídeo del making of. Vamos, que tienen Justin Timberlake para rato.