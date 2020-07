Kanye West dice que Kim Kardashian "intenta encerrarle" tras asegurar en un mitin que "casi mata" a su hija

La campaña presidencial de Kanye West podría dinamitar su matrimonio. El polémico mitin del rapero este fin de semana en Carolina del Sur ha causado estragos en la vida personal del artista, que según su entorno podría estar sufriendo un episodio de bipolaridad.

Tan solo unas horas después de terminar el acto en el que el rapero habló de las armas, el aborto y donde incluso prometió "un millón de dólares o algo así" a cada mujer que quisiese interrumpir su embarazo, West ha publicado una serie de mensajes en su cuenta de Twitter que han disparado los rumores a cerca de su salud mental.

EL ENFADO DE KIM KARDASHIAN

En su discurso, Kanye West habló de temas tan personales como que su padre quería que su madre abortase y que ella le "salvó la vida". Además, confesó que él quiso hacer lo mismo cuando su mujer Kim Kardashian se quedó embarazada de la primogénita de la familia, North. "¡Tenía pastillas en la mano! ¡Casi mato a mi hija", dijo a gritos y entre lágrimas.

Estas palabras han provocado que su mujer y madre de sus hijos intente tomar las riendas de la situación y busque ayuda profesional. En 2016, el rapero ingresó en un centro psiquiátrico tras un incidente en un concierto que le obligó a suspender una gira entera. Desde ese momento, el rapero debe tomar una medicación que parece que hace poco que ha abandonado.

Según las declaraciones de una fuente a Page Six, Kim Kardashian "ha intentado ayudar a Kanye, mantenerle calmado y evitar que tenga crisis en público. La familia cree que está sufriendo un episodio bipolar. No debe estar tomando su medicación porque siente que le hace ser menos creativo. Pero que salga y diga eso sobre North es impactante. Kim está devastada. Ella ha trabajado muy duro para ayudarle, pero no dejará que haga esto a sus hijos". La pareja tiene cuatro hijos: la mayor, North, de 7 años, Saint, de cuatro, Chicago, de dos y la pequeña Psalm, que llegó al mundo hace solo 14 meses.

La revista People asegura que la celebrity "adora a sus hijos y quiere protegerlos. Lo que más le gusta en el mundo es ser madre". Además, revelan que está "sorprendida y enfadada" de que su marido haya podido contar algo tan privado.

LOS EXTRAÑOS MENSAJES DE WEST EN SUS REDES

Poco después de terminar el mitin, el rapero acudía a sus redes sociales para denunciar una especie de persecución hacia él. West tuiteó que su mujer "está intentando volar a Wyoming con un médico para encerrarme, como en la película Get Out (Déjame salir en España), porque ayer lloré al salvar la vida de mis hijas".

En la película a la que hace referencia el músico, una familia secuestra a un chico afroamericano para torturarlo. "Todos saben que esa película va sobre mí", escribió el productor en varios mensajes que luego decidió eliminar.

Como ya viene siendo habitual en estos casos, estos incendiarios mensajes desaparecieron de la red social poco después. Sin embargo, los fans ya lo habían visto y estas acusaciones hacia su mujer ya no tenían marcha atrás.

¿POSIBLE RUPTURA?

Algunos medios aseguran que Kim Kardashian podría poner punto y final a su matrimonio si las cosas no mejoran y el rapero no toma el camino de la recuperación. Una fuente aseguró a The Sun que "tanto ella como sus hermanas se horrorizaron al ver a Kanye relacionándose con otras personas en un sitio cerrado y sin mascarilla". "Kris le dijo a Kanye que debe ponerse en cuarentena durante dos semanas antes de poder verla a ella o a los niños", añade.