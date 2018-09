Kanye West asegura que se presentará a las elecciones de EEUU

Kanye West se presentará a las elecciones de Estados Unidos en 2024, así lo ha confirmado en una entrevista con J Pharris en Radio Power 92 de Chicago, reiterando así lo que ya avanzaba hace tres años en la gala de los MTV VMA's. En aquel momento, el rapero aseguraba ser un firme candidato a la presidencia en 2020. Pero, al parecer, habría pospuesto la fecha para evitar entrar en competencia directa con Donald Trump, amigo personal de West.

La amistad entre el rapero y Donald Trump ha levantado más de una ampolla en varias ocasiones, y el papel que desempeñaría de cara al electorado dentro de unos comicios, resulta incierto. ¿Le votarían las minorías del país? ¿Y los votantes de derecha fieles a Trump?

Kanye West junto a Donald Trump / Gtres

Kanye, de 41 años, asegura que ya tiene elegido el nombre para su partido, The Birthday Party: "Podría ocurrir al cien por cien, en 2024 (...) Cuando me decida, ocurrirá. No será solo un intento". Según comenta, una de sus prioridades es asegurarse "de que la industria médica tenga un buen desarrollo”. Entendemos que se refiere a las farmacéuticas, ¿pagarán ellas la campaña? ¿O quiere abrir el melón de la cobertura sanitaria en el país? Lo que menos me convence de este asunto es imaginarme a Kim Kardashian de Primera Dama, como adalid y ejemplo para las mujeres del país... West for President? I hope NOT!