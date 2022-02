Kanye West puede convertirse en otro caso Djokovic

Te interesa Kanye West y Julia Fox confirman su relación y ya posan juntos

El cantante Kanye West quiere ir a cantar a Australia, pero las autoridades ya le advierten: o te vacunas contra el Covid o ya te puedes ir olvidando. El caso Djokovic todavía está reciente y no quieren que algo parecido vuelva a ocurrir.

El tema ya ha subido a otro nivel y es que Scott Morrison se ha pronunciado al respecto: “Las reglas son muy claras, no importa quién seas. Tienes que estar completamente vacunado”. La idea del cantante era presentar su nuevo trabajo el próximo 22 de febrero y ya en marzo viajar a Australia. ¿Se vacunará o se negará a hacerlo? Pero el rapero no se ha pronunciado al respecto ni ha confirmado si lo está o no.

Asimismo, otro que se ha pronunciado sobre el tema ha sido Dan Tehan, el ministro federal de Comercio y Turismo: "Puedo asegurarles a todos, a todos los australianos, que se analizará de manera diligente. Y, como todas las solicitudes de visa, la solicitud deberá cumplir con las reglas y protocolos australianos para que se apruebe esa visa". Pues eso, a esperar.