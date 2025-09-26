Quién es Becky Hill: así es la telonera de Katy Perry para sus conciertos en Barcelona y Madrid

Quién es Becky Hill: así es la telonera de Katy Perry en sus conciertos en Barcelona y Madrid | Getty Images

Los fans de Katy Perry en España están impacientes. La intérprete de Roar llegará a nuestro país próximamente con dos conciertos, de los cuales, Europa FM se constituye como radio oficial: el 9 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y en el 11 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid.

¿Qué tiene preparado Katy Perry para sus conciertos en España? ¿Con qué viene dispuesta a sorprendernos? Lo que sí sabemos es que Katy Perry no estará sola en el escenario, ya que contará con una pieza clave: Becky Hill,su telonera para sus espectáculos en nuestro país. Pero, ¿quién es la artista que tendrá el gran deber de abrir los shows en nuestro país? Te contamos todos los detalles.

The Voice, el escenario que la vio nacer como artista

La artista británica nació un 14 de febrero de 1994 (31 años) en Bewdley, cerca de la ciudad británica de Birmingham. La cantante dio el salto a la escena musical con su participación en La Voz del Reino Unido. En 2012, se presentó a las audiciones a ciegas con Ordinary People de John Legend. Una actuación con la que cautivó a Jessie J y Will.i.am. Ya en el equipo de la artista de Price Tag,Becky consiguió llegar a las semifinales del concurso. Su paso por el concurso le serviría como toma de contacto en el mundo de la música.

Su carrera en solitario

El éxito no tardaría en llegar, ya que consiguió alzarse con el número 1 en el Reino Unido con su temaGecko (Overdrive)junto a Oliver Heldens. Una primera muestra con la que Becky Hill se atrever con el dance. Poco a poco, Hill fue construyendo una carrera a base de singles como Caution To The Wind, Losin, False Alarm o Piece Of Me con los que iría asentando su sonido.

Ya en 2019, lanzaría el que sería su primer álbum Get To Know. Un disco con el que se mueve entre géneros como el dance, el pop y la música electrónica y donde se incluye su tema Lose Control con MEDUZA y Goodboys, uno de sus temas más virales y que cuenta con 153 millones de reproducciones en YouTube.

Las grandes colaboraciones no tardaría en llegar. Ya en 2021, la artista británica prestaría su voz a David Guetta para el temaRemember, que iría incluido en su siguiente trabajo discográfico Only Honest On The Weekend.

El 2022, el año de las nominaciones

Con ese tema que lanzó con el DJ francés conseguiría su nominación al Brit en la categoría Canción del año en 2022. Un galardón que se llevaría Adele con su Easy On Me. No obstante, se llevó el premio en Best Dance dos años consecutivos.

Además, tuvo la oportunidad de actuar en la clausura la Eurocopa Femenina de la UEFA 2022 en el estadio de Wembley. Su tercer álbum de estudio, Believe Me Now llegó en 2024 con una serie de temas donde sigue su estilo propio.

Becky Hill, el talismán de Katy Perry para sus directos en España

Con una larga trayectoria profesional, lo que está claro es que Becky Hill allanará el terreno para que Katy Perry brille sobre el escenario en Madrid y Barcelona. Una misión más que imprescindible ya que la artista de Firework pondrá el pabellón bien alto en sus shows en nuestro país.