Khloé Kardashian tendrá un bebé por gestación subrogada con su ex Tristan Thompsom

Khloé Kardashian espera su segundo bebé, esta vez por gestación subrogada, con su expareja y padre de su hija, Tristan Thompsom. Según informa el portal estadounidense TMZ, la pareja habría tomado la decisión antes de su ruptura.

La empresaria y el deportista han tenido una relación de idas y venidas debido a las distintas infidelidades del jugador de la NBA, pero a pesar de eso habrían decidido seguir adelante con este nuevo bebé.

El medio ha señalado que según fuentes cercanas el bebé podría haber nacido ya, o estaría a punto de hacerlo, a través de vientre de alquiler.

El historial de infidelidades de Tristan a Khloé

Tristan Tompson tiene un amplio historial de infidelidades a Khloé. La primera vez que el jugador de baloncesto engañó a la empresaria fue en el año 2018 cuando esta estaba embarazada esperando su primera hija con él. Aparecieron imágenes del deportistas entrando y saliendo de un hotel en Nueva York con otra mujer y la Kardashian rompió con él.

En el año 2019 Khloé perdonó la infidelidad y continuaron juntos con la crianza de su hija True, pero posteriormente volvían las noticias de engaño por parte de Thompsom, esta vez con una persona muy cercana a la familia Jordyn Woods, la por aquel entonces mejor amiga de Kylie Jenner. Tristan habría invitado a Jordyn a su casa, donde se dieron unos besos, volviendo a engañar a Khloé.

El próximo año fue complicado para ambos pero finalmente retomaron la relación que volvió a acabar en infidelidad por parte de Tristan: el jugador de baloncesto habría vuelto a engañar a la estrella de Keeping Up With The Kardashians con la modelo e influencer Sydney Chase.

La prueba de paternidad

Por si fuera poco, en 2021 se confirmaba con una prueba de paternidad que Trisan Thompsom era el padre del bebé de la modelo fitness Maralee Nichols, con quien engañó a Khloé mientras estaba embarazada y que exigía una pensión alimenticia y pagar los gastos médicos de su embarazo a la estrella de la NBA. El jugador lo confirmaba a través de Instagram stories además de disculparse públicamente con la Kardashian.

"Hoy, los resultados de la prueba de paternidad han revelado que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Asumo la total responsabilidad de mis actos. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar con mucho amor a nuestro hijo. Me quiero disculpar sinceramente con todos aquellos a los que he hecho daño o he decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en privado como en público. Khloé, tú no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que yo te he causado. No te mereces la manera en la que te he tratado a lo largo de los años", escribía.