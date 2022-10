Kiko Rivera no quiere que su familia lo visite tras el ictus: todo lo que ha pasado durante estos días

Te interesa Todo lo que se sabe del estado de salud de Kiko Rivera tras sufrir un ictus

Kiko Rivera ya se encuentra en su casa después de haber sufrido la semana pasada un ictus que lo llevó al hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Tras unas primeras horas muy duras en las que su familia más directa y sus amigos no quisieron dar declaraciones a la espera de que los doctores comunicaran cómo estaba, finalmente todo quedó en un susto y pudo volver a su domicilio.

Sin embargo, parece que este problema de salud no ha servido para que el cantante pueda pasar página con los problemas con algunos miembros de su familia, con quien llevaba mucho tiempo sin hablarse, entre los que se encuentran su madre, Isabel Pantoja, y su hermana Chabelita.

Kiko Rivera no quiere que Isabel Pantoja ni Chabelita lo visiten

El mismo Kiko ha compartido un post en Instagram en el que deja claro que no quiere que ninguna de las dos le visite en su casa mientras se recupera del ictus. "Manda narices que tenga que estar dando explicaciones de quién entra o no entra en mi casa", ha señalado, dejando claro que su madre "no va a ir" y su hermana "muchísimo menos".

Entre otras cosas, ha pedido a la gente tranquilidad porque quiere recuperarse sin agobios. "Váyanse de mi casa para que pueda salir a dar un paseo como me ha recomendado el doctor".

El DJ tampoco quiso que le vieran en el hospital

No es la primera vez que Isabel e Isa reciben la negativa de Kiko después del ictus, ya que mientras se encontraba en el hospital, también dejó claro que no quería que ellas fueran a visitarle. Su hermana sí hizo el intento de verlo, pero en el centro médico le pidieron que se fuera porque no quería recibirla.

Bastante enfadada, Chabelita reconoció ante los medios: "No me arrepiento de haber ido, lo siento así y ya está. No entiendo por qué se nos dice que mejor no ir a verle porque se altera, pero allí no paran de ir amigos a hacerse fotos."

Su madre quería visitarlo, pero tal y como llevaban varios portales, al DJ le dio un ataque de ansiedad cuando se enteró de las intenciones de la tonadillera. Irene Rosales, la mujer de Kiko, fue quien le dijo que no podía verlo, afirmando que sí pretendía visitarlo: "Sí, pero le he dicho que no se puede entrar, pero es su hijo y tiene que estar aquí. Hoy no sé si va a llegar, pero va a estar al lado de Kiko".

Así han reaccionado Isabel Pantoja y Chabelita ante esta noticia

Después de que Irene Rosales les comunicase que no quería que fueran a casa para no alterar a Kiko, la reacción ha sido bastante dura, especialmente para Isabel Pantoja. Según ha desvelado Semana, se encuentra "destrozada" al ser rechazada por su propio hijo.

Por su parte, Chabelita se ha mostrado mucho más distante y ha decidido hacer las maletas y viajar junto a su familia a Abu Dabi.

En este sentido, nada parece que este problema de salud vaya a ser el justificante necesario para que haya un acercamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja y Chabelita.