Kim Kardashian y Pete Davidson rompen su relación después de nueve meses

Kim Kardashian y Pete Davidson han puesto fin a su relación después de nueve meses juntos. No, no se ha acabado el amor, los motivos de la pareja van más allá de eso, y es que a veces en el amor (y en la guerra) no todo vale.

La pareja ha decidido tomar caminos separados porque la dinámica de la relación a distancia y los horarios de trabajo hacían muy difícil mantener la relación, según reporta el portal estadounidense E! News. Pero a pesar de la ruptura, fuentes cercanas a la pareja han revelado que han decidido ser amigos y tienen mucho amor y respeto por el otro.

Y es que mientras Kim se encuentra en Estados Unidos junto a sus cuatro hijos (fruto de su matrimonio con el cantante Kanye West), Pete se encontraba en la otra punta del mundo, en Australia, trabajando en la película Wizards, algo que ha dificultado el fructífero desarrollo de esta relación.

La historia de Kim y Pete

Kardashian y Davidson se conocieron en octubre de 2021 en el programa Saturday Night Live cuando a Kim le tocó ser la anfitriona. En su sketch se besaron porque lo requería la escena y la empresaria confesó en el podcast Not skinny but not fat que "solo fue una vibra".

El cómico no acudió al afterparty de SNL y ahí fue cuando Kim entró en acción: "Llamé al productor de 'SNL' y le dije: 'Oye, ¿tienes el número de Pete?'", y dijeron, 'Sí'. Le envié un mensaje de texto. Ni siquiera estaba pensando, 'Dios mío, voy a tener una relación con él'", explicaba.

Finalmente en el mes de marzo hicieron pública su relación con una foto en Instagram y se dejaron ver juntos en eventos como la Gala MET, siendo una de las parejas más aclamadas de la noche.

Los tatuajes de Pete Davidson dedicados a Kim Kardashian

Tan fuerte era el amor del humorista por Kim que se tatuó en honor ella. Según contó ella misma en El Show de Ellen DeGeneres, Davidson grabó en su piel la frase "My girl is a lawyer" (Mi chica es una abogada), en referencia al sueño de la Kardashian de montar un bufete de abogados, además de haberse tatuado el nombre de su amada en el pecho.

Pero esos no son los únicos tatuajes dedicados a la celebridad: Pete se grabó en la clavícula los nombres "Jasmise" y "Aladdin", el referencia a los personajes que interpretaron en SNL cuando se conocieron por primera vez. Además lleva tatuadas las iniciales de los cuatro hijos de Kim. ¿Qué hará ahora con tantos tatuajes dedicados a su ex?

Los memes tras la ruptura

Los seguidores de la pareja no han tardado en retratar en forma de meme la separación de Kim y Pete, sin añadirle drama al asunto, solo humor: desde los numerosos tatuajes de la fundadora de Skims y sus hijos, hasta la "oportunidad" de Kanye de "regresar" con su exmujer tras la reciente ruptura, pues se sabe que el cantante no soportaba esa relación.