Kylie Jenner le pide matrimonio a Rosalía en Los Ángeles

Desde que Rosalía lanzó su álbum 'El Mal Querer', precedido por el éxito mundial de 'Malamente', varias hermanas del clan Kardashian mostraron su admiración por la artista a través de las redes sociales. Pero sin duda, Kylie Jenner ha sido la que más ha interactuado con la cantante con multitud de mensajes alabando su talento.

Por este motivo, no era de extrañar que un encuentro entre ambas ocurriese más pronto que tarde, tal como ocurrió hace más o menos de un mes. Rosalía y Kylie publicaron unas imágenes donde podíamos verlas en una terraza disfrutando de un brunch, dejando claro que su amistad había pasado de las redes sociales a la vida real.

Y parece que ha ido en aumento, ya que después de hacerse regalos mutuos y dedicarse bonitas palabras una a la otra en sus publiaciones en Instagram, Kylie acudió al concierto de Rosalía el pasado sábado en Los Ángeles.

A través de Instagram Stories, la pequeña de las Kardashian publicó varios vídeos en los que se le podía ver disfrutando del concierto de la catalana desde uno de los laterales del escenario, mientras escribía frases como "mi bebé", "mi mujer" o "está pillada", un adelanto de lo que veíamos después cuando ambas publicaron una foto abrazadas en un sofá junto al emoji del anillo de compromiso.

Mientras Rosalía escribía un divertido 'I said yeeees" (He dicho 'siiiii'), Kylie la compartía únicamente con el anillo, dejando claro quién había tomado la iniciativa en esta curiosa petición de matrimonio, mientras la artista le contestaba con un "wifeeey", algo así como "mi mujer".

Tanta complicidad entre ambas ha hecho que sus fans enloquezcan en las últimas horas con su nuevo encuentro. ¿Aparecerá Rosalía en un futuro capítulo de 'Keeping Up With The Kardashians'?