Kylie Jenner, tachada de "terrorista medioambiental" por usar su jet privado para vuelos de tres minutos

Kylie Jenner, de 24 años, de es una de las celebrities más reconocidas dentro y fuera de Estados Unidos debido a la repercusión que ha generado desde muy pequeña.

Lo cierto es que los trabajos que ha protagonizado le han proporcionado unas ganancias económicas desorbitadas. Por ello, su vida siempre ha estado repleta de lujos y excentricidades.

No obstante, en más de una ocasión, la modelo y empresaria estadounidense ha sido criticada por presumir del patrimonio que ostenta gracias a su increíble fortuna.

Una historia que se ha vuelto a repetir a raíz de su última publicación en Instagram. Kylie colgaba una foto en blanco y negro en la que se le puede ver a ella y a su actual pareja, el rapero de 31 años Travis Scott, abrazados y rodeados de dos jets, a un lado el de la empresaria y al otro el del cantante.

En el pie de foto se podía leer:"¿Quieres que cojamos el mío o el tuyo?", refiriéndose a los dos aviones que se muestran en ambos lados de la imagen.

A pesar de recibir millones de "me gusta", esta fotografía ha levantado críticas entre sus seguidores y los usuarios de redes sociales que han recordado los caprichos de Jenner a la hora de viajar.

Su último capricho: hacer un vuelo de tres minutos en jet

Los comentarios criticando duramente a la pequeña del clan Kardashian no se han hecho esperar y la mayoría de ellos llegaban como dardos envenenados contra la actitud poco ecologista de Kylie.

No obstante, el punto álgido de la frustración de los seguidores llegaba tras conocer la duración de uno de sus viajes.

La cuenta de Twitter de '@celebjets', dedicada a la publicación de los vuelos de famosos, compartió el viaje que realizó la pareja en el avión de Kylie Jenner, el N810KJ, cuyo desplazamiento a California fue de 12 minutos desde el lugar en el cual despegaron.

“El jet de Kylie Jenner aterrizó en Camarillo, California, en un tiempo aproximado de 12 minutos”, cuenta la publicación.

No obstante, si no contamos con el despegue y con el aterrizaje, la duración real del desplazamiento de Kylie Jenner a su destino es de tres minutos de vuelo para recorrer una distancia que no supera los 30 minutos en coche.

Un viaje que le ha costado un aluvión de críticas a la televisiva debido a los problemas que hay en las sociedad como el cambio climático e incluso se le ha llegado a catalogar como"terrorista medioambiental".

Definitivamente, esta familia nunca dejará de sorprendernos.