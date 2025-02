El lado más personal de Marian Rojas: su marido Jesús Martínez-Cortés, sus cuatro hijos y cómo le marcó la muerte de su hermano

Como una de las psiquiatras más mediáticas de España, Marian Rojas Estapé es una profesional recurrente en programas en los que es no tiene dificultad en conectar con el público a través de su enfoque sobre la mente, el estrés y la felicidad.

A través de su faceta como divulgadora, la médica de 42 años se ha convertido en una figura a la que seguir en cuanto a la divulgación científica y el bienestar emocional.

Sin embargo, detrás de su éxito y su proyección mediática, hay una historia de vida marcada por una familia igual de destacada que ella, pero también una tragedia familiar, una relación mediática y su maternidad.

Una familia del mundo de la medicina

Nacida en 1983 en Madrid, Marian Rojas proviene de una familia con un fuerte vínculo con el mundo académico y la salud mental: es hija del conocido psiquiatra Enrique Rojas, una de las figuras más influyentes en el ámbito de la psiquiatría en España, lo que influyó en la decisión de la divulgadora de seguir por el mismo camino.

La también escritora estudió Medicina en la Universidad de Navarra y se especializó en Psiquiatría. El punto central de su trabajo es la relación entre la mente y el bienestar físico.

Así, su vocación la llevó a escribir los libros Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Encuentra tu persona vitamina y Recupera tu mente, reconquista tu vida, éxitos de ventas que buscan que las personas entiendan la importancia del equilibrio emocional.

Una familia numerosa junto a Jesús Martínez-Cortés

Al margen de su trayectoria y dada la relevancia de su familia, se sigue muy de cerca la vida personal de Marian. En el año 2014 la psiquiatra contrajo matrimonio con Jesús Martínez-Cortés, un abogado con una sólida trayectoria profesional.

La boda tuvo lugar en la emblemática Iglesia de los Jerónimos de Madrid, un evento que reunió a familiares y amigos cercanos y que se siguió de cerca de manera mediática.

Marian Rojas y Jesús Martínez- Cortés el día de su boda | GTRES

La pareja sigue la fe católica, la cual ha envuelto su vida. Son padres de cuatro hijos, y en su familia numerosa inculcan valores como la espiritualidad, la gratitud y la importancia de la conexión con los demás.

Pese a lo apasionada que es de su profesión, Marian también está muy centrada en su familia, y se aplica en el bienestar del hogar sus propios consejos. "En casa intentamos vivir con calma, sin estrés. No siempre es fácil, porque somos humanos y la vida tiene imprevistos, pero buscamos crear un ambiente de amor y comprensión", explicó públicamente.

La trágica pérdida de su hermano

Marian Rojas ha tenido que afrontar la muerte de bien cerca. La psiquiatra ha hablado en varias ocasiones del fallecimiento de su hermano menor, Enrique. Perdió la vida de pequeño, con apenas dos años.

El niño se ahogó en una piscina, un suceso que dejó una profunda marca en toda la familia. En varias entrevistas, como en Vanitatis, Marian ha hablado sobre este trágico acontecimiento y cómo afectó su infancia y su forma de ver la vida: "A mí se me murió un hermano en un accidente cuando era pequeño, fue terrible. Yo era consciente de la situación y vi a mis padres sufrir. Nosotros somos personas con fe, eso ayuda".

A lo largo de los años, ha reflexionado sobre cómo este tipo de pérdidas pueden afectar a la psicología de una persona y ha utilizado su experiencia para ayudar a otros a superar momentos difíciles. "Cuando una cosa así sucede pasan dos cosas: una es quien lo sufre, otro es el entorno más cercano y luego está el que lo observa como público, que automáticamente activa el sistema de neuronas espejo en el cual tú te imaginas cómo lo vivirías tú", relató en Dedicados.

Por otro lado, Marian ha mencionado en varias ocasiones que, a pesar de la muerte de su hermano, ha sentido su presencia en momentos clave de su vida. En varias ocasiones ha revelado un episodio que le ocurrió cuando fue asaltada en el Bronx, en Nueva York.

"Me atracaron en el Bronx, una situación muy complicada. Recuerdo perfectamente que sentí cómo me protegía [su hermano]. En mi caso particular sí que lo creo, lo he sentido muy de cerca", relató en ABC.

La relación de Marian Rojas con socialités

Dada su transcendencia mediática y su familia, son conocidas las amistades populares de Marian Rojas, entre las que se encuentran Tamara Falcó y Fabiola Martínez. Su relación con Tamara Falcó, en particular, ha sido destacada en los medios, ya que ambas comparten una visión similar sobre la importancia de la fe y el desarrollo personal.