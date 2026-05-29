El lado más político de Bad Bunny: "Los artistas pop se callan ciertas cosas porque piensan que van a perder fans"

Bad Bunny no para de cosechar éxitos con su álbum Debí Tirar Más Fotos, el cual se ha materializado en su actual gira con la que está recorriendo el mundo y hará una residencia de 10 conciertos en Madrid.

Con motivo de este gran evento en su carrera, el puertorriqueño está siendo entrevistado por algunos medios y, concretamente para GQ, ha vuelto a sacar su lado más reivindicativo.

De hecho, su último proyecto ya estuvo cargado de crítica social: la defensa y orgullo de las raícesy la crítica hacia el trato colonialista de Estados Unidos hacia Puerto Rico, país que sufrió violaciones de derechos, muertes y otros graves problemas al ser invadido.

"Mi conciencia social se ha ido desarrollando con el tiempo, pero siempre ha estado ahí, desde que era niño. No tanto desde un punto de vista estrictamente político, sino desde el deseo de hacer lo correcto según mi propio criterio, como denunciar injusticias, algo que hago desde la época del colegio", ha confesado para el medio.

Un dardo a otros artistas

En ocasiones, se acusa a los artistas de hacer canciones demasiado superfluas y esto mismo ha querido denunciar el boricua: "Los artistas pop a menudo se callan ciertas cosas porque piensan que van a perder fans. Y esa nunca ha sido mi mentalidad, no porque quiera ser el más rebelde, sino porque, si me apetece decir que algo me perturba o me preocupa, lo digo y punto".

"No soy el 'más guay' por hablar de estos temas, ni hablo para que digan: 'Ah, qué bueno es Bad Bunny'. Pero soy consciente de cosas que son importantes, y de las que siempre he hablado. Son cosas básicas que están a la vista de todos", ha expresado el cantante.

Y es que ha querido dejar claro que, a pesar de su defensa a ultranza, es una persona corriente: "Tampoco pretendo imponer mis ideas. Soy un tipo normal, con sentimientos y emociones. Salgo por la mañana, me tomo un café, leo una noticia que me irrita sobre mi país, me voy a trabajar, por la noche vuelvo a casa y luego salgo a divertirme".

Todas las reivindicaciones del cantante

Una de las primeras movilizaciones sociales a las que el artista se sumó públicamente fueron las propuestas de 2019 por la filtración de mensajes machistas, racistas y homófobos entre el entonces gobernador Ricardo Rosselló y su equipo. Al conocer este suceso, Benito no lo dudó y aplazó sus conciertos para acudir a las protestas que acabaron provocando la dimisión del gobernador.

En 2022, organizó un reportaje con la ayuda de la periodista Bianca Graulau para la canción El apagón, en el cual abordaba la gentrificación de su isla y las consecuencias de la misma.

El cantante incluso ha reconocido en esta entrevista que llegó a pagar para que colocaran en vallas publicitarias el mensaje "Votar al PNP es votar por la corrupción". Este partido presentaba como candidata a la trumpista Jenniffer González en las elecciones de 2024, que más tarde fue elegida.