El lado personal del actor Eddie Redmayne: su mujer, padre de dos hijos y su vínculo con Úrsula Corberó y España

El actor Eddie Redmayne en la premier de 'The Day of the Jackal (Chacal)' | GETTY

TODO LO QUE NO SABES

Eddie Redmayne es ese actor con un aura especial que lo hace tan querido y cercano para el público. Los miserables, La chica danesa, Animales fantásticos, El buen pastor, Early Man... Son algunos de los títulos que lo han posicionado en primer plano.

Nacido en Londres en 1982, el británico, gracias a su carrera, ha conseguido varios reconocimientos, como un Premio Oscar, un Premio Tony, un Premio Bafta y dos Olivier.

Pero más allá de sus innumerables logros, Eddie Redmayne tiene una vida alejada de los focos también muy interesante. Te contamos todos los detalles sobre su matrimonio, su familia, sus aficiones y su vínculo con España.

El amor de su vida

Aunque se le ha relacionado con muchas mujeres, lo cierto es que su corazón ha estado ocupado toda su vida por la misma mujer: Hannah Bagshawe. Su historia se remonta a la infancia, momento en el que se hicieron amigos.

Fue cuando Eddie estaba en el internado inglés Eton College, solo masculino, cuando conoció a Hannah, miembro del internado vecino, solo para niñas. Ambos coincidieron en un desfile con fines benéficos.

Así lo contó el actor para el Daily Mail: "Yo era un tipo pálido y pecoso y cuando caminé por la pasarela, las chicas del público no me prestaron mucha atención, pero me siguió el chico más guapo de la escuela. Y todas las chicas estallaron en vítores, ¡lo cual fue una cicatriz emocional!".

El actor Eddie Redmayne y su mujer Hannah Bagshawe | GTRES

Empezaron a ser amigos: "Había visto a Hannah en la escuela antes", dijo Eddie. "Y era muy guapa, y muy graciosa, y le gustaban las artes y el teatro como a mi, así que fue fácil convertirnos en amigos". Su amistad duró 12 años, hasta que se convirtió en amor en una ocasión, cuando tras una quedada algo romántica, la invitó a Florencia, donde el intérprete quería descansar tras una etapa llena de rodajes. A partir de ahí, se convirtieron en la pareja ideal.

Tan solo cinco años después, dieron un paso más. La pareja se casó en 2014. De su matrimonio han nacido dos niños: la primogénita Iris Mary, que llegó al mundo en 2016 y el pequeño Luke Richard, que nació en 2018.

El vínculo de Eddie Redmayne y Úrsula Corberó

Eddie Redmayne aterriza en El Hormiguero nada menos que junto a Úrsula Corberó. Pero, ¿qué une a los dos actores? Pues ambos son protagonistas de una nueva serie, The Day of the Jackal (Chacal).

Junto a Lashana Lynch, ambos intérpretes protagonizan esta nueva serie de 10 episodios. En la historia audiovisual Redmayne interpreta al Chacal, un escurridizo y solitario asesino sin rival que se gana la vida trabajando para el mejor postor. Sin embargo, tras su último asesinato, su camino se cruza con el de una tenaz agente de inteligencia británica (Lynch) que empieza a perseguirlo por Europa, destruyéndolo todo a su paso.

Los actores Lashana Lynch, Eddie Redmayne y Úrsula Corberó en la premier de 'The Day of the Jackal (Chacal)' | GETTY

Por su parte, la protagonista de La casa de papel encarna a Nuria, una mujer que pertenece a la vida personal del protagonista, pero sin saber quién es él realmente.

Su amor por España

Úrsula Corberó no es el único vínculo que tiene el actor con nuestro país. En distintas ocasiones, Eddie Redmayne ha explicado que tiene familia en España, y así lo confirmó en una entrevista con Hola: "Tengo un primo que vive allí y también vivió allí una tía mía que falleció".

Así, el actor aseguró que adora nuestro país: "Tuve la suerte hace muchos años de rodar una película llamada Savage Grace en Barcelona, con Julianne Moore [...] Eso fue increíble, porque Barcelona pasó en la gran pantalla como si fuera Nueva York. Era una película de bajo presupuesto y, sin embargo, la experiencia que tuve haciendo esa película con el equipo español fue una de las más agradables que he tenido. Sigue siendo mi estándar de lo que sueño que sea un trabajo".

Hasta hace poco el actor había esquivado el hecho de aprender español, pero a comienzos de su último proyecto se tuvo que poner las pilas: "El reto del idioma está por medio. Por primera vez en mi vida, me estoy embarcando un poco en el español, que está resultando ser mucho más difícil de lo que había previsto. Pero espero que mis primos me ayuden con los dialectos".

Su vena artística

Eddie Redmayne ha dejado claro con sus aficiones que la actuación no es el único arte que se le da bien. El actor explicó en la mencionada revista que es un gran aficionado de distintas disciplinas: "Siempre me ha gustado hacer cosas. Ya sea un dibujo, o manualidades, desde que era pequeño. Me fui introduciendo en el arte moderno a través del estudio de la historia del arte, primero, de finales del siglo XIX, pero luego empecé a sentir curiosidad por artistas de los siglos XX y XXI. Y luego, mi mujer tiene experiencia en antigüedades. Entonces ella me reeducó sobre la historia".

Ahora, tal es el amor de ambos por lo histórico que lo han reflejado en su hogar: "Nuestra casa en Londres era una casa georgiana y la reformamos tratando de respetar su historia, pero a la vez encontrando algo nuevo y fresco en ella.