Úrsula Corberó: cuánto lleva con Chino Darín, quién es su hermana y la historia de superación de su madre

Sin duda, Úrsula Corberó es una de las actrices más reconocidas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Muchas la reconocerán por su papel en Física o Química, su paso por La Casa de Papel interpretando el papel de Tokio, El Cuerpo en llamas (con el que ganó el premio Ondas como mejor actriz) o en Snach como Inés Santiago, un proyecto con el que ganó terreno en el panorama internacional.

Más allá de su trayectoria cinematográfica, lo cierto es que la actriz de 35 años genera interés por su lado más personal.

Su historia de amor con Chino Darín

Chino Marín, la pareja actual de Úrsula Coberó, cuenta con un gran recorrido dentro del panorama cinematográfico. Debutó en 2010 con la telenovela Alguien que me quiera y después saltó a la gran pantalla con En fuera de juego, donde compartió plató con el actor Fernando Tejero. El actor es hijo de Ricardo Darín, una de las grandes estrellas del cine. Su padre cuenta con grandes galardones que avalan su trayectoria dentro del cine, como su premio Goya en 2016 como Mejor actor principal en Truman.

La historia de amor de Chino y Úrsula se remonta en el rodaje de La Embajada, siendo esta la primera serie española que protagonizaba el actor. "La primera vez que lo conocí al Chino, yo estaba haciendo las pruebas de vestuario. Eso que hacemos los actores, que nos cambiamos delante de todos sin conocernos. De repente él llegó, yo no lo había visto nunca, y lo primero que le dije fue:¡Hola, soy tu novia!", comentó en el canal argentino Telefe.

A partir de ahí, saltó la chispa, y con ello, un gran amor que mantienen a día de hoy. Uno de los puntos clave de su relación llegó con la pandemia, cuando ambos pasaron el confinamiento en Argentina, ya que ayudó a afianzar la relación.

Actualmente, tal y como detalla Semana, la pareja vive en un apartamento valorado en más de 400.000 euros en la ciudad condal. Una casa caracterizada por sus altos techos, sus espectaculares balcones y un estilo moderno. Todo ello diseñado por el arquitecto italiano Stefano Giovannoni.

La historia de superación de su madre, Esther

La familia es uno de los grandes pilares de la actriz. La actriz proviene de San Pedro de Vilamajor, un pueblo barcelonés de casi 5 mil habitantes. En lo que respecta a su infancia, se sabe que ha sido compleja. Su padre, Pedro, se ha dedicado a vender muebles restaurados, mientras que su madre, Esther Delgado, tuvo trabajos menos estables, pasando pasaron por sectores como la floristería, la limpieza del hogar, la costura y la venta de colchones.

Su infancia no fue nada fácil, atravesando por diversas dificultades. "Vivíamos a 62 kilómetros de Barcelona y mi madre no tenía coche ni carné (de conducir), hacíamos autoestop en el pueblo para que nos llevaran al pueblo de al lado y allí cogíamos un tren que nos dejaba en Barcelona. Después, metro. Las colas de los castings de publicidad eran infernales y durante un año no me cogieron para ningún anuncio, pero quien la sigue la consigue”, contó Úrsula, tal y como recoge Vanitatis.

No obstante, sus padres se volcaron con su Úrsula, para que alcanzara su sueño de poder estudiar actuación.

Quizás parte de esa fortaleza que tiene la actriz por luchar por sus sueños venga inculcada por su madre, quien ha afrontado la vida con la mejor actitud. “Se quedó embarazada de mi hermana con 17 años. Cuando le empezó a asomar la barriguita pasó a ser la peste del barrio, se quedó sin amigas y aun siendo una estudiante brillante la echaron del colegio porque era un mal ejemplo para las demás niñas. Ella siempre me cuenta que aun así siempre estaba contenta, los sábados por la tarde se iba a la discoteca sola y se subía al pódium a bailar sin parar con su bombo, a las dos horas se volvía para casa”, expresó la actriz en redes sociales, tal y como recoge Vanitatis.

Mónica Delgado, la hermana de Úrsula Corberó

Úrsula también tiene una hermana. Se trata de Mónica, quien al igual que la actriz, Mónica ha sido una gran luchadora. "Ha trabajado sin parar toda su vida" y "con un hijo al que alimentar".

Su hermana ha estudiado tanatopraxia, con el objetivo de conseguir nuevas oportunidades en lo laboral. "Pero resulta que ahí las mujeres no estaban bien vistas y le ponían pegas para todo. Nunca le dieron trabajo, aunque terminó sus prácticas con notas sobresalientes", afirmó la actriz de La Casa de Papel.