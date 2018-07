Lady Gaga, Beyoncé y Madonna, las cantantes más poderosas de 2013

Forbes ha publicado la lista de los músicos más influyentes este último año y los resultados no son sorprendentes. Lady Gaga encabeza el ránking a pesar de haber tenido que cancelar su gira debido a su operación de cadera. Le siguen Beyoncé gracias a los ingresos de su gira Mrs Carter World Tour y Madonna, que aunque es la artista con más ingresos le perjudica tener menor presencia en las redes sociales y en la prensa.

La Mum Monster ganó 80 millones de dólares en los últimos 12 meses y si no hubiese tenido que cancelar su gira Born This Way Ball Tour debido a su lesión de cadera, se calcula que hubiese facturado un total de 168 millones de dólares en este mes de enero y probablemente hubiese terminado la gira ganando un total de 200 millones de dólares.

Además, su expansión en las redes sociales con 38 millones de seguidores en Twitter y 58 millones en Facebook, hacen de Lady Gaga la cantante más influyente del momento.

En segunda posición encontramos a otra gran diva, Beyoncé. Su gira Mrs Carter World Tour, ganando 2 millones de dólares por concierto, y los ingresos de sus campañas publicitarias con Pepsi y H&M la sitúan como la segunda cantante más poderosa del momento.

El bronce es para Madonna, que pese a ser la artista con mayores ingresos en los 12 últimos meses (125 millones de dólares); tener menor presencia en las redes sociales y en la prensa que Lady Gaga y Beyoncé la relegan a la tercera posición.

El top 10 lo completan Taylor Swift, Bon Jovi, Justin Bieber, Jennifer Lopez, Rihanna, Coldplay y Katy Perry.