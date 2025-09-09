Lady Gaga envía una carta de amor abierta a su prometido, Michael Polansky

El año 2025 está siendo uno de los más especiales para Lady Gaga tanto en el plano profesional como en el personal. A nivel artístico, la autora está experimentando uno de los momentos más destacados de su carrera tras el lanzamiento de Mayhem, con hits marcando récords al ritmo de Abracadabra o Die with a smile, su colaboración con Bruno Mars, además de la exitosa gira internacional del disco y su desembarco como uno de los personajes más queridos de la nueva temporada de Miércoles.

Un éxito correspondido recientemente con la entrega del premio MTV VMAs como Artista del Año en una gala en la que fue una de las grandes protagonistas de la noche. "Dedico este premio a la audiencia. Ustedes merecen un escenario donde brillar y les doy todo mi aplauso. Gracias por siempre apoyarme, por apoyar al monstruo que hay en mí", indicó mientras recogía el galardón.

Sin embargo, parece que se guardó una dedicatoria muy especial en la recámara para su prometido, Michael Polanski. "Soñar este álbum, hacer el plan, construir cada visión contigo -- hablar sin fin de lo que crearíamos y hacer por los monstruos ha sido una experiencia que nunca podría haber imaginado. Me encanta lo mucho que amas a mis fans y quieres que sean felices 🖤", ha publicado la artista en su perfil de Instagram, acompañando el texto con la primera imagen conjunta que muestra en sus redes sociales.

Además, Lady Gaga ha querido poner en valor el papel que tiene Polansky no solo a nivel personal, sino en su carrera. "Estoy eternamente agradecida por lo mucho que amas y luchas por mí. Trabajas tan duro conmigo desde el amanecer hasta el anochecer cada día viviendo la música, actuaciones y planes con tu sangre, sudor y lágrimas-- para verlo a través de cada paso del camino este año soy la chica más afortunada del mundo. Te amo infinitamente. Tener tu sociedad creativa en nuestro arte, negocios y en el amor -- es un amor que nunca he conocido. Sé que eres un hombre de muchos talentos, un verdadero hombre renacentista, tu mente y buen corazón son lo que te hacen brillar. He visto que no hay nada que no puedas hacer. Eres MI artista del año. Y el amor de mi vida. Gracias por hacer realidad todos nuestros sueños MAYHEM 🖤 Te amo".

Una bonita declaración de amor que se une a las muestras de cariño públicas que se han dado en las cada vez más frecuentes citas ante la prensa a las que acuden conjuntamente, como la presentación de la película Joker: Folie à Deux en el Festival de Cine de Venecia o el episodio homenaje que realizó el programa de entretenimiento Saturday Night Live.

Sin embargo, a pesar de estar prometidos desde hace más de un año, cuando saltaron todas las alarmas ante el impresionante anillo que lucía Lady Gaga en los Juegos Olímpicos o el mencionado Festival de Cine de Venecia.