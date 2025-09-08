Lady Gaga se corona en la gala de los MTV VMA's como Artista del Año

La artista Lady Gaga no deja de cosechar éxitos tras el lanzamiento de su último disco, Mayhem, y suma un nuevo hito a su carrera al haber conseguido alzarse con el galardón a Artista del Año durante la gala de entrega de los premios MTV VMA's 2025.

Un premio muy especial que precisamente ha sido entregado por otra leyenda de la música, Lenny Kravitz, y que ha querido dedicar a todos sus little monsters -como se conoce a sus fans en todo el mundo- durante su discurso en el- UBS Arena de Nueva York. "Dedico este premio a la audiencia. Ustedes merecen un escenario donde brillar y les doy todo mi aplauso. Gracias por siempre apoyarme, por apoyar al monstruo que hay en mí", ha indicado sobre el escenario mientras leía un papel totalmente negro.

Sin embargo, se ha tratado de una entrega de premios un tanto atípica para la autora de Bad Romance, ya que la artista se encuentra en plena gira con The MAYHEM Ball Tour e incluso ha tenido que abandonar las instalaciones antes de la clausura del evento para poder acudir a su concierto en el Madison Square Garde.

De hecho, esta disciplina ha sido uno de lo grandes valores que ha destacado durante su speech: "ser artista es una disciplina, un oficio que alcanza el corazón de alguien, donde crecen raíces, y le recuerda soñar. Es una responsabilidad hacer que el público sonría, baile, llore y se libere. Es un método de construir entendimiento y celebrar la comunidad".

Por ello, la actuación que Lady Gaga ha realizado en los MTV VMA's 2025 no se ha producido en directo, sino que se ha proyectado una interpretación pregrabada durante su último concierto en Manhattan de sus hits Abracadabra y The Dead Dance, su última canción y cuyo videoclip ha estado dirigido bajo la batuta de Tim Burton.