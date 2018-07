Lady Gaga: "Me fumaba 15 y 20 porros al día, sin tabaco"

Unos días después de ver a Miley Cyrus fumando un cigarrillo liado en los MTV EMA, Lady Gaga ha decidido sincerarse sobre su consumo de marihuana. La diva del pop se automedicaba drogas para contrarrestar sus dolores de cadera que la dejaban tirada en la cama.

La estrella ha confesado que fumaba marihuana para enfrentarse a los retos de su carrera, sobre todo a su reciente lesión en la cadera que le obligó a cancelar su gira Born This Way. Para dejarlo, necesitó la ayuda de su amiga Marina Abramovic, que le dijo "Vas a venir a mi casa, sin televisión, sin marihuana, sin comida, nada. Durante tres días, solo arte. Vas a alimentarte de arte'". Gracias a esa terapia, la diva logró pasar "el mono" y ahora solo fuma "uno antes de dormir".

En el programa de radio Elvis Duran de Z100 Gaga explica: "He sido adicta a la marihuana y ha estado básicamente relacionado con la ansiedad, ha sido un forma de automedicación". En concreto, Lady Gaga fumaba entre 15 y 20 cigarrillos de marihuana al día, "sin tabaco". "Volviendo la vista atrás, veo ahora que algo de eso lo provocó mi dolor de cadera. No sabía de dónde venía el dolor, así que sufría mucho y estaba muy deprimida todo el tiempo y no sabía por qué".

"Vivía totalmente en otro plano psicodélico, completamente insensible"

"He sido adicta a varias cosas desde que era joven, pero especialmente en los últimos siete años", dijo. "La verdad es que es muy duro ser famosa. Es maravilloso, porque tienes fans admirables. Pero es muy, muy duro salir al mundo cuando no te sientes feliz y tener que fingir; soy un ser humano también y me puedo romper. Hay una creencia por ahí de que soy irrompible porque soy un extraterreste y nada me puede parar", relató. "Pero lo cierto es que me puedo romper, y de hecho, me rompí... Estuve en una silla de ruedas seis meses. Y tomé un montón de drogas y medicinas", confesó.