Lady Gaga para una pelea entre dos fans durante un concierto en Bélgica

Lady Gaga quiere que reine la paz entre sus Little Monsters. Por eso no dudó en mediar entre dos de ellos durante su concierto en Amberes (Bélgica) que se peleaban por una toalla que la artista había tirado al público.

Sabemos lo que los fans de cualquier artista son capaces de hacer por tener algo que haya pertenecido a su ídolo, pero Lady Gaga no quiere que sus Little Monsters se peleen por conseguir algo suyo.

Lady Gaga lanzó una toalla al público durante su concierto en Amberes (Bélgica) y al parecer dos de sus fans se negaban a renunciar a tan preciado recuerdo de la artista iniciando una pelea para quedarse con el trofeo.

La cantante vio la situación y no dudó en mediar en la pelea pidiéndoles que le devolvieran de nuevo la toalla: "si os vais a pelear, no os la podéis quedar", zanjando así el conflicto. Aunque para suavizar el tema y que sus Little Monsters no se fueran a casa pensando que su ídolo estaba enfadada con ellos, añadió "no os preocupéis, todavía os quiero" y les lanzó un beso.

¿Qué te parece Lady Gaga difundiendo la paz entre sus fans?